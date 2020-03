Petar Popijač izlaže u KIOSKU, a Kristina Marić u Galeriji SC

U petak, 13. ožujka u Studentskom centru otvaramo dvije izložbe. Umjetnik Petar Popijač u Kiosku (prostor iza Galerije SC) izlaže Nadmoć nemoći u 19:00, a autorica Kristina Marić multimedijski rad Dune - the Desert Planet u Galeriji SC s početkom u 20:00.

U Kiosku u programu Galerije SC otvorit će se izložba Nadmoć nemoći autora Petra Popijača, akademskog kipara i doktoranda na PDS na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Postav čine skulpture i objekti te instalacije u unutarnjem i vanjskom prostoru Kioska te konceptualni krajolik sastavljen od radova različitih formata i tehnika. Radovi se dotiču pitanja univerzalnih općeljudskih vrijednosti življenja i suživota te propituju njihovo poštivanje i nepoštivanje u raznim aspektima suvremenog društva s ciljem buđenja svijesti i savjesti uz poneku dozu autoironije karakterističnu za osjećaj nemoći naspram zadanosti svakodnevnice. Je li moguće nadići nemoć nametnutu nadmoćnim djelovanjem nezaustavljivog kotača civilizacije čiji su ciljevi opravdani svim sredstvima. Je li čovjek nemoćan pred vlastitom kreacijom sustava sveopće dominacije? Pomislimo li na dihotomije između ljudskih i prirodnih zakona, na mnoge okolnosti unutar ili izvan ljudske kontrole, želimo znati može li se stvar popraviti, očekuje li se od nas reakcija, odgovornost, pronalaženje rješenja, oblika djelovanja ili adaptacije? Materijaliziranje stanja stvari način je umjetničkog djelovanja, a to ujedno predstavlja prve korake u procesu stvaranja promjena i traganja za rješenjem neizvjesnosti svakodnevnice. (Petar Popijač)

Izložba Nadmoć nemoći gleda se izvana i otvorena je do 31. ožujka.

Kristina Marić mlada je osječka multimedijska umjetnica.

U svojim radovima, koje realizira u obliku performansa, videa, fotografije, instalacije..., umjetnica prije svega aktivira vlastito tijelo, bilo neposredno u njegovoj fizičnosti - u većem ili manjem stupnju akcije, izloženosti i trpnje - bilo u virtualnom obliku, kao digitalni fantazam.

Osim značenjski slojevitih radova u kojima neposredno spaja tijelo i bazičnu materiju, inačice tla i hranjivih supstanci, tu su i 'diverzantske' akcije, 'korekture' prostora. Tako Kristina, kao stanovnica pograničnog područja države, organizira prenošenje kubičnog metra zemlje s hrvatske na srpsku stranu (Ničiji kubik, 2014.) i obrnuto, pokušavajući simbolično neutralizirati anorganičnost državnih granica. Zbog suspektnosti i zabrane prenošenja tereta od strane carinika, akcija je uspjela tek u naznaci no to nije bitnije štetilo samoj ideji rada.Iako snažno lokalno-simboličan, ovaj se tip geste ne ograničava tek na konkretnu geografiju i politiku nego implicira univerzalnije značenje. U prilog tome govori i činjenica da je verziju toga i druge slične radove na temu teritorija i granica, umjetnica početkom prošle, 2019. godine izvela i u Litvi, gdje je boravila na umjetničkoj rezidenciji u gradu Nida. Upravo te radove, odnosno foto i videodokumentaciju tamo izvedenih akcija, Kristina prezentira na ovoj izložbi. ( iz predgovora, Antun Maračić).

Izložba Dune - the Desert Planet otvorena je do 28. ožujka, radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati.