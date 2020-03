Odgađaju se gotovo svi koncerti i konferencije

Nastavljaju se odgode brojnih koncerata i kulturnih događaja zbog koronavirusa, tako je Tvornica kulture odgodila u srijedu koncert The Boomtown Ratsa, koji je pomaknut za 17. listopada, kao i druge koncerte.

"Koncert grupe The Boomtown Rats, u dogovoru s njihovim managementom, prebačen je na subotu, 17. listopada, dok lokacija ostaje ista - Tvornica kulture. S obzirom na aktualnu situaciju pomicanje je bilo očekivano, a čekala se samo povratna informacija benda koji izuzetno želi svirati u Zagrebu. Naravno, sve kupljene ulaznice vrijede za novi datum", stoji u objavi Tvornice kulture.

Odgođeni koncerti u Tvornici kulture

Dodaju da se povrat novca može ostvariti na prodajnom mjestu gdje su ulaznice kupljene u vremenu od 14. ožujka do 14. travnja.

"Tri najbliža koncerta u organizaciji Tvornice kulture - nastupi Artan Lili, Partibrejkersa i Jure Stublića & grupe Film, odgođeni su te im se traže novi datumi, koji će uskoro biti objavljeni", navode iz Tvornice.

Kupljene ulaznice vrijedit će i za nove koncerte, a svi kojima neće odgovarati novi datumi mogu ostvariti povrat najkasnije mjesec dana od prvotnog datuma (Artan Lili do 13. travnja, Partibrejkers do 21. travnja, a Jura Stublić do 4. svibnja).

Sedmo izdanje Impulse festivala, koji se trebao održati u Rijeci od 30. ožujka do 5. travnja, također je odgođen zbog koronavirusa i brige za javno zdravlje.

Iz organizacije poručuju kako su u kontaktu sa svim gostima i rade na dogovaranju novog termina festivala, a uskoro će objaviti informacije o povratu novca za sve kupljene karte.

Odgođena je i medijska konferencija i samostalni koncert Orkestra Ansambla LADO Hrvatska u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka, koji se trebao održati 13. ožujka. O novom održavanju koncerta i radionica obavijestit će javnost na vrijeme.

Odgođen "Dan hrvatskog filma i glazbe u Bruxellesu"

Odgođen je i "Dan hrvatskog filma i glazbe u Bruxellesu", u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja i Hrvatskog audiovizualnog centra, koji se trebao održati 24. ožujka, radi preventivnih mjera koje su nedavno uvedene u Europski parlament zbog pojave koronavirusa.

Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski odgodila je "Starogradske pjesme u Lisinskom", koje su se trebale održati u srijedu, 11. ožujka. Odgođena su i dva rasprodana koncerta Minimini ciklusa "Ježeva kućica" i melodrama "Boksačko srce" Lutza Hubnera, kao i koncert Radio Kaj - Kajkavci u Lisinskom.

Dječji koncert "Proljetni en ten tini u Lisinskom" trebao se održati 5. travnja, no i on je odgođen za novi datum, 7. lipnja.

Tri koncerta Frajli (14.,15. i 16. ožujka) također su odgođeni, a novi datumi održavanja su 18. svibnja te 1. i 2. lipnja. Sve kupljene ulaznice vrijede i za nove datume (14. ožujka za 18. svibnja, 15. ožujka za 1. lipnja i 16. ožujka za 2. lipnja). Povrat novca može se tražiti na mjestu gdje su ulaznice kupljene.

Koncert u čast 60. obljetnice Dubrovačkih trubadura "Sjećanje na trubadure", zakazan za 26. travnja, također je odgođen.

Prethodno su odgođeni koncert Jumbo big banda jazz orkestara HTV-a, RTV-a i RTS-a, Koncert za život, koncert Marka Škugora i oba koncerta Miroslava Škore, Večer dalmatinskih pjesama "Večeras je naša fešta" i Fio Show.

Odgođeni "Gumbekovi dani"

Odgađaju se i "13. Gumbekovi dani", koji su se trebali održati od 19. do 31. ožujka u Histrionskom domu.

"Budući da se radi o međunarodnom festivalu na kojem su trebali nastupiti gostujući izvođači iz cijele Hrvatske, ali i susjedne Slovenije i Srbije, nismo spremni riskirati zdravlje naše publike, suradnika, gostujućih izvođača i predstavnika medija. Smatramo da je u ovoj situaciji i u skladu s trenutnim mjerama opreza najbolje odgoditi festival za jesen", navode iz Histrionskog doma.

"Gumbekove dane" planiraju održati u studenome, ali će o točnome terminu pravovremeno obavijestiti javnost.

"Molimo sve koji su već kupili ulaznice za predstave na 'Gumbekovim danima' da nam se jave na brojeve telefona 5496 381/387 ili da dođu vratiti ulaznice u radno vrijeme blagajne (od ponedjeljka do subote od 10 do 14 sati)", stoji u priopćenju Histrionskog doma.