Petal Ads su pomeli konkurenciju

Platforma Petal Ads, pokrenuta 2020. kako bi izdavačima i oglašivačima pomogla u boljem targetiranju globalnog ekosustava od 730 milijuna korisnika Huawei uređaja, nastavlja sve snažniji razvoj i rast.

Značajno je napomenuti da je u 12 mjeseci vrlo izazovnih za industriju oglašavanja Petal Ads pružio mehanizam za pomoć brendovima i agencijama u unovčavanju svojih kampanja, stvaranju promocija koje privlače veći angažman i poboljšavaju zadržavanje korisnika.

Na korporativnoj razini, Petal Ads je važan element u Huawei Mobile Services (HMS) ekosustavu. Kao dio Ads platforme ima pristup do više od 580 milijuna mjesečno aktivnih korisnika (MAU) na AppGallery, Huawei trgovini aplikacija. AppGallery je omogućio više od 432 milijarde distribucija aplikacija u 2021., što je porast od 12,5% u odnosu na prethodnu godinu. To je značajan rast koji predstavlja međunarodne prilike za programere koji žele doprijeti do sve veće publike koja je gladna aplikacija u više od 170 zemalja diljem svijeta.

Ali platforma služi za više od samog globalnog ekosustava. Budući da je relativno nova, Petal Ads aktivno radi na prenošenju svoje poruke sve brojnijoj publici, povećavajući vidljivost brenda na važnim reklamnim izložbama, uključujući DMEXCO 2022. i App Promotion Summit u Londonu.

Na svakom događaju tim Petal Ads Business Developmenta podijelio je svoje uvide s velikim brojem brandova i agencija, demonstrirajući kako marketinški stručnjaci mogu koristiti mnoge značajke i prednosti platforme za promicanje svojih aplikacija i povećati prihode.

Kako izdavači mogu profitirati na Petal Ads?

"Naša podrška funkcionira na dva načina, rekao je Jaime Gonzalo, potpredsjednik Consumer Mobile Services za Europu tvrtke Huawei. "Omogućujemo opcije monetizacije s visokom izvedbom za izdavače koji žele optimizirati prihod od svog oglasnog prostora, a oglašivačima pružamo veliku kvalitetnu publiku za povećanje svijesti o robnoj marki i akviziciju korisnika."

Za izdavače čije su aplikacije već dostupne na AppGalleryju, ekosustav im omogućuje da se uključe u razmjenu oglasa koja služi ponudi i potražnji. Huaweijeva platforma okuplja potražnju oglašivača i povezuje se s izdavačima. Također uključuje platformu za upravljanje podacima koja može pomoći u poboljšanju ciljanja.

Platforma Petal Ads pomaže generiranjem prihoda od oglašavanja iz sadržaja. Tri su glavne koristi za izdavače;

Brz i jednostavan proces integracije koji može vidjeti integriranu aplikaciju za manje od pola dana Visoki udio prihoda, često više nego što bi izdavači dobili na drugim platformama, te visoki CPM-ovi u usporedbi s drugim oglasnim mrežama Predanost pružanju kvalitetnog doživljaja oglasa unutar aplikacija

Pružanje kvalitetnog iskustva s oglasima korisnicima ključno je za platformu Petal Ads. Stroge smjernice osiguravaju da se samo vrhunski oglasni sadržaj odobri za prikazivanje. Ovo se odnosi na sadržaj izdavača na AppGallery i vlasničkim aplikacijama tvrtke Huawei kao što su HUAWEI Browser, Petal Search, Petal Maps ili HUAWEI Assistant.

Kakvu korist imaju oglašivači?

Petal Ads radi za oglašivače u svim fazama kupčevog boravka. Platforma nudi preciznu isporuku koristeći svoje korisničke oznake i DMP rješenja. Pruža moćna jamstva za plasman na uređajima i rezultate izvedbe koje oglašivači mogu koristiti uz instalacije jednim klikom i pametno licitiranje kako bi ostvarili najbolji povrat ulaganja.

Postoje i neke sjajne opcije za povećanje svijesti o robnoj marki i neki od najnižih CPM-ova na tržištu uz usklađivanje s ključnim pokazateljima konverzije kao što su svijest o brandu i zadržavanje.

Kada je riječ o korisničkim oznakama, oglašivači mogu stvoriti publiku na temelju pravila ili drugih specifičnih profila, uključujući lokalizaciju. Štoviše, oglašivači mogu koristiti bihevioralni marketing na temelju toga jesu li korisnici kliknuli na određene oglase. Postoji opcija za učitavanje popisa potencijalnih kupaca i kupaca u Petal Ads sustav kako bi se osiguralo da se ova publika može ciljati i ponovno retargetirati.

Mogućnosti plasmana moćan su način za dosezanje kupaca. To uključuje korištenje programskih prikaza u inventaru koji je u vlasništvu i pod upravom Huaweia, kao i partnera treće strane, prilagođene reklamne utore unutar AppGalleryja i Huaweijevo marketinško rješenje Petal Search. Svi tradicionalni formati oglasa dostupni na tržištu, kao što su banneri, flash, nagrađeni oglasi i native oglasi, mogu se koristiti uz različite vrste kampanja poput preuzimanja aplikacija. Oglašivači mogu licitirati za formate kao što su cijena po instalaciji i cijena po akviziciji, među ostalim mobilnim modelima.

"Na AppGalleryju oglašavanje visokog profila uključuje rangiranje stranica po kategorijama, što generira veću vidljivost i preuzimanja, dok istaknute stranice predstavljaju aplikaciju kao odgovor na uobičajene preferencije korisnika", objasnio je Gonzalo. "Pretraživanje ključnih riječi po kategorijama također omogućuje da se aplikacija prikaže korisnicima, a preporučene aplikacije omogućuju davateljima sadržaja da povećaju klikovni postotak. Sve ovo pruža uvjerljivu perspektivu oglašivačima."

Petal Ads nudi nesmetan pristup cijelom Huawei ekosustavu koji obuhvaća preko 20 Huawei native aplikacija koje obuhvaćaju 730 milijuna mobilnih korisnika diljem svijeta. Koristeći pristup punog toka koji tvrtkama daje pojednostavljeno iskustvo u svakoj fazi, Petal Ads pruža raznolik i ekskluzivan raspon rješenja za oglašavanje putem više ključnih platformi Huawei ekosustava.

Platforma je u bliskom razgovoru sa svojim partnerskim tvrtkama u svakoj fazi razvoja, dajući prioritet njihovim potrebama i preferencijama. To ovim partnerima omogućuje da ponude jedinstvene položaje oglasa koji mogu pomoći u povećanju svijesti o brandu i zadržavanja korisnika.

Na primjer, Petal Search, tražilica u vlasništvu Huaweija, dolazi instalirana na Huawei uređaje i uključuje posebnu značajku za aplikacije koja omogućuje oglašivačima da dopru do potrošača koji aktivno traže nešto što smanjuje udaljenost između izdavača, oglašivača i krajnjeg korisnika. Petal Search podržava iskustvo otkrivanja s mogućnostima vizualnog i glasovnog pretraživanja, omogućujući korisnicima preuzimanje aplikacija izravno iz oglasa. Ovo poboljšava stope klikanja za čak 35%, povećava konverzije za 148% i smanjuje troškove oglašavanja za 70%.

Eksponencijalni rast

O uspjehu Petal Adsa svjedoči njegov brzi rast. Broj oglašivača porastao je 9x tijekom prošle godine, dok se rast izdavača povećao 4x. Jedna od glavnih prednosti platforme je da može raditi na svojim podacima prve strane koji proizlaze iz Huaweijevih 730 milijuna globalnih mjesečno aktivnih korisnika (MAU). To oglašivačima omogućuje precizno ciljanje podataka o korisnicima putem višekanalnog oglašavanja koje pokriva AppGallery, Display i Search Ads.

Postati i ostati kreativan

Petal Ads također pomaže trgovcima da pojačaju svoj kreativni sadržaj. U praksi, oglašivači i izdavači mogu pristupiti različitim formatima oglasa dizajniranim za rješavanje različitih ciljeva kampanje. To može biti znak koji se prikazuje kada se pokrene aplikacija ili kampanja i osigurava visoku stopu klikova ili korištenje natpisa kada postoji visoka razina prometa.

Videozapisi s nagradom proaktivno angažiraju korisnike da im ponude dar ili pogodnost unutar aplikacije. Budući da je format izvorni, savršeno je integriran u sadržaj. Međuprostorni oglasi prikazuju format oglasa prikazan na određenim točkama prijelaza aplikacije, a ikona aplikacije ili kampanje prikazuje se kada se pokrene i dizajnirana je za oglašavanje robne marke.

Oglašivači imaju opciju postavljanja maksimalne cijene ponude za svoje kampanje, što im daje potpunu kontrolu nad njihovim proračunima i omogućuje im da točno prate rezultate koristeći Huawei rješenja za mjerenje.

Huawei se također integrira s tvrtkama, uključujući AppsFlyer, Adjust, Kochava, Sizmek, Airbridge, Branch i Tenjin, kako bi bolje kontrolirao stope konverzije atribucije. Sveukupno, kroz partnerski program Petal Ads, platforma iskorištava partnerstva s više od 60 certificiranih agencija i izdavača kako bi pomogla tvrtkama da prošire svoj doseg na još širu publiku.

"Razvoj Petal Adsa nije bio izoliran. Tijekom prošle godine povećali smo izbor aplikacija u AppGalleryju i postigli kvalitetan promet za druge usluge u našem ekosustavu, kao što su Petal Search, Petal Maps, Huawei Assistant, AI Pretraživanje i Huawei preglednik", rekao je Gonzalo. "Kombinirajte ih s Petal Ads, i oni čine zdrav međusobno povezan ekosustav koji radi u sinergiji kako bi podržao naše razvojne partnere i zadovoljio potrebe naših kupaca. Očekujemo daljnji rast u 2023."

O autorici:

Maria Ramiro medijska je profesionalka s više od 12 godina iskustva u digitalnom poslovanju radeći u vrhunskim tehnološkim i međunarodnim medijskim tvrtkama, uključujući Sogecable, Mediaset, Telefónicu i Huawei Technologies. U svojoj trenutnoj ulozi vodi Huaweijevo oglašavanje na europskim tržištima, uključujući razvoj industrije, poslovni razvoj i uspjeh kupaca. Maria je magistrirala digitalno poslovanje na ESADE Business School.