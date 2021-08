Peekator uskoro osvaja britansko tržište

Temperature su visoke, a takva ljetna prognoza prati i domaću startup scenu. Krajem srpnja Peekator je objavio vijest o seed investiciji od 300 tisuća eura. Ovakva vijest se proširi društvenim mrežama u jednome danu, no takav uspjeh ne nastaje preko noći. Za ovo konkretno postignuće bilo je potrebno više od tri godine vrijednog rada i truda, danju i noću, petkom i svetkom.

Peekator, platforma za brza i agilna istraživanja potrošača, ima misiju u kratkome roku (od 24 do 48 sata) prikupiti iskustva i dojmove potrošača i prezentirati ih klijentima kroz softversku platformu.

Ovaj startup pokrenuo je i razvio Marin Mrša, pametan, proaktivan, mlad i uporan vizionar. Marina smo upoznali u rujnu 2018. godine kada je sudjelovao u našem predakceleracijskom programu Startup Factory. Od tada, Marin nam je inspiracija. Od njega čovjek može kontinuirano učiti i zajedno s njime rasti. On svoja znanja i iskustva nesebično dijeli. Prije neki dan pričali smo s Marinom. Dotaknuli smo se raznih tema kao i poslovnih i životnih paradigmi. Sada ti ih prenosimo.

Odnos osnivač - startup skoro uvijek korelira s onim roditelj - dijete (jer oba znače predanost, odricanje, odgovornost i snažnu ljubav).

Zato smo za početak Marina pitali što je za njega Peekator.

Za mene je Peekator mnogo više od platforme. On mi omogućava da spojim svoju strast i ljubav prema poduzetništvu s mogućnošću rada u timu iznimno kvalitetnih ljudi. Bolje od toga ne postoji! - konstatira Marin.

Bila jednom jedna ideja...

Peekator je počeo kao Uber za mystery shopping barova i restorana. Ta ideja se ubrzo izjalovila jer se pokazalo da na tržištu (još) ne postoji ta potreba. No, to nas je dovelo da radimo mystery shopping za jednog korporativnog klijenta - i ta se suradnja nastavila do danas.

To nas je onda odvelo do novih korporativnih klijenata kojima je trebalo fizičko anketiranje ljudi na izlasku iz poslovnice te nam je to jedno vrijeme postao primarni fokus.

Nakon toga imali smo ideju da radimo vlastita istraživanja te prodajemo prikupljene podatke.

Zatim smo došli do toga da bi mogli raditi istraživanja na vlastitom online panelu ljudi prema klijentskim potrebama. Imali smo sreću da smo na svom putu radili s nekima od najjačih imena na lokalnoj sceni. - prisjeća se Marin.

Na svakom projektu ovaj tim se trudio isporučiti i više nego što je naručeno. U radu s renomiranim partnerima stjecali su nova znanja, a naučeno dalje utkali u Peekator. Tek nakon tri godine ozbiljnog rada, govori Marin, postigli su product-market fit.

Perspektiva je bitna. Promašaj nije kraj, već početak.

Baš smo nekidan imali diskusiju o svim našim "promašenim" smjerovima i zaključili da nijedan od njih nije baš promašen. U svakom od njih bi se mogla napraviti mala tvrtka koja bi zapošljavala 5 do 10 ljudi i uredno radila i funkcionirala. Ali - to nije naša ambicija. Naša ambicija je biti skalabilni, izaći na svjetsko tržište i konkurirati najvećima. A za to smo trebali skalabilno rješenje koje automatizira one dijelove procesa gdje ne možemo pružiti dodatnu vrijednost, kako bismo se mogli fokusirati na analize i izvještaje koji su ono što je najbitnije klijentima. - priča Marin.

Od financiranja vlastitim kapitalom do potrage za investitorima

Peekator se u svojim počecima financirao vlastitim kapitalom osnivača. Napravili su ono što za startup predstavlja veliki izazov - stavili su prodaju na prvo mjesto. Odmah su izašli pred klijente i počeli komercijalno prodavati svoja rješenja. Tako je Peekator zapravo cijelo vrijeme imao prihode od stvarnih projekata sa stvarnim klijentima koji financiraju funkcioniranje tvrtke.

Kada su uhodali model u kojem su mogli normalno funkcionirati i financirati se iz tekućih projekata, postalo im je jasnije da to ipak nije dovoljno za iskorak na svjetsko tržište. Tek tada su krenuli putem traženja vanjske investicije.

Za prikupiti investiciju pričali smo s oko 30-ak različitih potencijalnih investitora, od VC fondova do poslovnih anđela. Bilo je tu svega, od ljudi koji su nam dijelili savjete što bismo trebali raditi bez da su uopće pogledali pitch deck ili web i uopće pokušali shvatiti što mi zapravo radimo, do ljudi koji su nam govorili da smo preambiciozni što želimo izaći na svjetsko tržište i da se držimo samo svoje regije. Bilo je i odličnih sastanaka gdje smo već vidjeli ponudu na stolu, a onda bi se ispriječili nekakvi birokratski ili pravni problemi. - govori Marin.

Sva ova iskustva nisu obeshrabrila ovaj nepokolebljiv tim. I onda se dogodilo ono što su čekali - Zagrebačka burza ih je spojila s ulagačima Omnia ulaganja.

Već od prvog sastanka bilo je jasno da se tim iz Omnije ozbiljno pripremio, proučio sve i da su već na prve sastanke došli s prijedlozima kako bi oni nama mogli pomoći. Ozbiljno su shvatili našu predanost napornom radu i ambiciji da izađemo na svjetsko tržište i dijele našu strast prema tome. Tako da smo jednostavno kliknuli u mindsetu da treba postaviti visoke ciljeve i onda uporno raditi da ih se ostvari. To je puno važnije od samog iznosa financijske investicije. Važnije je da smo našli partnera koji dijeli naše vrijednosti i zajedno s nama je entuzijastičan oko ovog projekta.

Za uspjeh su potrebni ljudi!

U startup avanturu Marin je ušao sam, dok danas u timu ima 10 stručnjaka.

Ljudi su u Peekatoru na prvome mjestu. Već pri prvom dolasku tim novim zaposlenicima pružate dobrodošlicu, a nakon toga nastavljaju s profesionalnim odnosom gdje je čovjek u fokusu. Zato smo Marina zamolili da nam ispriča više o njihovoj specifičnoj Peekatorskoj kulturi.

Ljudi moraju biti temelj bilo koje tvrtke, ne samo Peekatora. Što vrijede tehnologija, procesi, dokumentacija... bez kvalitetnih ljudi ništa od toga neće doći do izražaja?

Naš tim se širio polako, ovisno o mogućnostima i potrebama. No, vrlo smo brzo shvatili da trebamo ljude s različitim znanjima i kvalitetama. Tako da danas imamo tri mala tima: inženjeri za razvoj, tim sociologa za podršku u istraživanjima i prodajni tim.

U Peekatoru nema tema koje su zabranjene i svaki član tima sa svojim voditeljem ima jednom mjesečno 1-na-1 sastanak. Zaposlenik tu dobije feedback na svoj rad, ali mu se daje i mogućnost dati feedback na rad voditelja i cijelog Peekatora.

Znate li da novi zaposlenik prvog radnog dana u Peekatoru obično dobije simbolični poklon? To je najčešće knjiga.

To je simbol činjenice toga što želimo da ljudi u Peekatoru čitaju, uče i educiraju se na različite načine - jednostavno rastu kao individue uz to što raste i Peekator. Nudimo i svu silu online tečajeva, kao i pristup različitim materijalima i izvještajima koje daju vodeće udruge iz industrije... Uglavnom, tko želi, ima itekako prostora napredovati. - veli Marin.

Doprinos zajednici

Kada god Marina pozovemo da podijeli svoja znanja i stečena iskustva s našom zajednicom, uvijek nam se rado odazove.

Zato nas je zanimalo koliko ovakav doprinos zajednici smatra bitnim. Njegov odgovor je glasio: Iznimno! Ponosan sam kada me bilo tko pozove da ono što ja znam podijelim drugima. Nadam se da to slušateljima bude korisno. Osobno, kada dobijem povratnu informaciju da sam nekome pomogao ili da je nekome to što pričam bilo korisno, to me ispunjava. I sam sam prisustvovao mnogim radionicama, predavanjima i natjecanjima i uvijek se trudio iz njih izvući što je više moguće znanja, kontakata i konkretne pomoći. Zahvalan sam svim ljudima od kojih sam na ovaj način imao priliku nešto naučiti!

Nikada ne prestaj učiti

Pročitao sam dosta knjiga o startupovima. No, unatoč teorijskom znanju, mnoge pogreške na koje te knjige upozoravaju su se dogodile i nama. Važnost edukacije, čitanja i učenja je u tome što smo te situacije brzo prepoznali i prilagodili smjer daljnjeg razvoja, tako da nismo dugo vremena gurali u krivom smjeru. - priča nam Marin koji svakodnevno čita.

Zato smo ga zamolili da nam preporuči koji naslov, a on je izdvojio ova tri: „The Compound Effect: Jumpstart Your Income, Your Life, Your Success" Darrena Hardyja, „Predictable Revenue: Turn Your Business into a Sales Machine with the $100 Million Best Practices of Salesforce.com" Aarona Rossa i Marylou Tyler te„Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die" - Chipa Heatha i Dana Heata.

Marin je #zicer!

ZICER je vrhunski projekt. Vidim da su se slični inkubatori počeli pojavljivati po ostalim gradovima. Ono što je odlično je što je to izolirana zajednica ljudi koji dijele mindset da mogu nešto samostalno napraviti, donijeti neku promjenu, stvoriti neku vrijednost. Generalno, ta pozitiva da je okupljeno toliko ljudi koji su jednostavno odlučili napraviti nešto svoje me uvijek puni pozitivnom energijom. - kaže Marin o iskustva razvoja i rada u ZICER-u.

Jasna vizija znači ostvarivi cilj

Marin zna kamo ide. Zato bez imalo zadrške kaže: Za godinu dana Peekator je tvrtka za brza i agilna istraživanja potrošača koja donosi rezultate klijentu u roku 24 do 48 sata s desecima klijenata na UK tržištu.

A za pet godina?

Za pet godina Peekator je jedna od top 20 tehnološki inovativnih tvrtki za istraživanje potrošača prema godišnjem izvještaju Greenbooka. Ni manje ni više.

Za Marina, filozofija života (i privatna i poslovna) se svodi na konstantno traženje novih rješenja problema i konstantno učenje. Zato za njih uzbudljiva vremena tek dolaze!

Za kraj ovoga razgovora Marin najavljuje novi početak: Selim u London! Kako se širimo na UK tržište i ja idem gore kako bismo to zakotrljali što bolje. Želim osjetiti tržište i klijente iz prve ruke te biti što bliže našem sljedećem tržištu. Sve se može online, ali nitko ne može zamijeniti kontakt uživo. Veći dio Peekatora i sjedište ostaje u Hrvatskoj te nastavljamo normalno funkcionirati za naše klijente u regiji.

Što reći za kraj nego, Marine i Peekator, bravo i sretno!