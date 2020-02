Parazit trijumfirao na dodjeli Oscara

Dodjela Oscara prošla je u znaku južnokorejskog filma Parazit koji je dobio četiri kipića, među njima i one za režiju i najbolji film, što je Bong Joon-hoa lansiralo u zvijezde.

Ostatak kipića raspodijeljen je uglavnom favoritima koji su već pokupili nagrade na Zlatnim globusima i SAG-u, tako da u drugim kategorijama nije bilo velikih iznenađenja.

Dobitnici Oscara 2020:

Najbolji sporedni glumac: Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood)

Najbolji dugometražni animirani film: Toy Story 4 (Josh Cooley, Jonas Rivera i Mark Nielsen)

Najbolji kratki animirani film: Hair Love (Matthew A. Cherry i Karen Rupert Toliver)

Najbolja filmska glazba: Hildur Guðnadóttir (Joker)

Najbolji kratkometražni film: The Neighbor's Window (Marshall Curry)

Najbolji dokumentarni film: American Factory (Steven Bognar, Julia Reichert i Jeff Reichert)

Najbolji kratki dokumentarni film: Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl) (Carol Dysinger i Elena Andreicheva)

Najbolja pjesma: "(I'm Gonna) Love Me Again" iz filma Rocketman (Elton John i Bernie Taupin)

Najbolja montaža zvuka: Ford v. Ferrari (Donald Sylvester)

Najbolji zvuk: 1917 (Mark Taylor i Stuart Wilson)

Najbolja šminka i frizura: Bombshell (Kazu Hiro, Anne Morgan i Vivian Baker)

Najbolja kostimografija: Little Women (Jacqueline Durran)

Najbolji vizualni efekti: 1917 (Guillaume Rocheron, Greg Butler i Dominic Tuohy)

Najbolja montaža: Ford v Ferrari (Andrew Buckland i Michael McCusker)

Najbolji snimatelj: Roger Deakins (1917)

Najbolja scenografija (produkcijski dizajn): Once Upon a Time in Hollywood (Barbara Ling i Nancy Haigh)

Najbolji izvorni scenarij: Parasite (Bong Joon-ho i Jan Jin-won)

Najbolji adaptirani scenarij: JoJo Rabbit (Taika Waititi prema romanu Caging Skies Christine Leunens)

Najbolji strani film: Parasite (Južna Koreja) (Bong Joon-ho)

Najbolja sporedna glumica: Laura Dern (Marriage Story)

Najbolji glumac: Joaquin Phoenix (Joker)

Najbolja glumica: Renée Zellweger (Judy)

Najbolja režija: Bong Joon-ho (Parasite)

Najbolji film: Parazit (Bong Joon-ho)