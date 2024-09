Par zamki u povremenom postu

Povremeni post je način prehrane koji se izmjenjuje između razdoblja normalnog hranjenja i razdoblja potpunog posta ili vrlo ograničenog uzimanja hrane.

Post koji se prakticira tisućama godina iz vjerskih, kulturoloških ili duhovnih razloga, postao je glavna tema nakon pojavljivanja u BBC-jevom dokumentarcu iz 2012. "Jedite, postite i živite duže s Michaelom Mosleyem".

Za razliku od tradicionalnih dijeta koje ograničavaju energiju (unos kilodžula/kalorija), povremeni post više se fokusira na to kada jedete nego na to što jedete.

Jedi. Stani. Ponovi.

Neki popularni obrasci isprekidanog posta uključuju:

- 16:8 Osmosatni period jedenja nakon čega slijedi 16 sati posta. 16:8 može uključivati ​​preskakanje doručka ili večere, i bez noćnog grickanja.

- 5:2 Ova metoda uključuje unos samo 2000-2500 kJ (500-600 kalorija) dva dana u tjednu koji nisu uzastopni, te neograničenu prehranu ostalih pet dana.

- Izmjenični post - Dani potpunog posta izmjenjuju se s danima neograničene prehrane.

Koje je najbolje doba dana za post?

Neki stručnjaci predlažu da sinkronizacija razdoblja prehrane i posta s vašim cirkadijalnim ritmom - tjelesnim 24-satnim unutarnjim satom koji kontrolira naše cikluse spavanja - može optimizirati metabolizam.

Na primjer, u režimu posta 16:8, to može uključivati ​​jedenje svih obroka tijekom dnevnih sati od 7 do 15 sati, usklađujući se s vremenima kada su hormoni povezani s prehranom na vrhuncu. To potencijalno može dovesti do učinkovitije probave i metabolizma, smanjujući vjerojatnost da se hrana skladišti kao masno tkivo. Ipak, u konačnici, najbolje vrijeme za post je ono koje odgovara vašem rasporedu i omogućuje zdravu i održivu rutinu.

Zamke za post

Proždrljivost - preskakanje obroka može vas učiniti proždrljivim, a to može rezultirati prejedanjem ili odabirom nezdrave hrane nakon što prekinete post. Planirajte unaprijed kako biste bili sigurni da ćete uključiti obroke s visokim udjelom nemasnih bjelančevina, zdravih masnoća i vlakana, jer ćete se uz njih dulje osjećati sitima.

Zanemarivanje kvalitete prehrane

Redovito izbacivanje obroka može rezultirati nutritivnim nedostatkom ako sljedeći obroci i međuobroci nisu pažljivo uravnoteženi.

Dajte prednost jedenju široke palete cjelovite hrane bogate hranjivim tvarima tijekom razdoblja prehrane, uključujući one koje se obično jedu tijekom preskakanih obroka.

Dehidracija

Post povećava rizik od dehidracije jer ne dobivate svu količinu tekućine i elektrolita koje biste inače dobili hranom. To može uzrokovati glavobolje i ostaviti osjećaj umora i vrtoglavice.

Ne zaboravite zadržati unos tekućine tijekom razdoblja posta i razmislite o uzimanju dodatka elektrolita.

Višak kofeina

Većina obrazaca posta dopušta crni čaj ili kavu uz vodu tijekom perioda posta, što može rezultirati prekomjernom konzumacijom kofeina kako bi se otklonili napadaji gladi.

Kako biste izbjegli utjecaj na san, ograničite kavu na najviše 400 miligrama dnevno, što je jednako otprilike dva espressa, četiri instant kave ili osam šalica čaja.

Nedostatak energije za vježbanje

Izvođenje vježbe visokog intenziteta ili dulje vježbe natašte, a ne dopunjavanje energije nekoliko sati nakon toga, može dovesti do umora, gubitka mišića i može ugroziti oporavak.

Odredite svoje teže vježbe tako da budu unutar vašeg vremenskog okvira prehrane ili u dane kada ne postite.

Pretjerivanje

Neki ljudi mogu biti u iskušenju da pomaknu prihvaćene granice i pokušaju postiti dulja razdoblja izvan onoga što je za njih zdravo, što bi moglo dovesti do štetnih nuspojava.

Slušajte svoje tijelo. Zapamtite, povremeni post trebao bi biti održiv i ugodan.

Je li post za vas?

Povremeni post obećava kao učinkovita alternativa tradicionalnim dijetama i može dobro funkcionirati za neke ljude koji uživaju u jednostavnosti i fleksibilnosti koju nudi. Post je najbolje izbjegavati ako ste trudni ili dojite, dijete, tinejdžer, imate poremećaj prehrane ili se oporavljate od poremećaja, ili uzimate lijekove za dijabetes. Ako razmišljate o pokušaju posta, razgovarajte s liječnikom i s dijetetičarom koji vas može uputiti na najbolji pristup i unos hranjivih tvari koji će odgovarati vašim individualnim potrebama i ciljevima.