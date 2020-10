Pandemija smanjila razine CO2

Istraživanje koje je u časopisu Nature Communications objavila skupina znanstvenika iz Kine, Francuske, Japana i Sjedinjenih Država, pokazalo je da su emisije CO2 pale za 8,8 posto u odnosu na prvo lanjsko polugodište.

To je najveći pad emisija do sada tijekom prve polovice godine. Polugodišnji pad također je bio veći od smanjenja tijekom Drugog svjetskog rata, iako treba reći da su prosječne emisije sada puno veće nego u to vrijeme.

Znanstvenici su koristili podatke temeljene na aktivnostima u stvarnom vremenu i analizirali dnevne, tjedne i sezonske trendove emisija CO2 prije i nakon pandemije covida -19 i ekonomski pad koji je ona izazvala.

Proljetos su vlade širom svijeta nametnule blokade za obuzdavanje pandemije covida-19 koje su smanjile upotrebu energije za industrijsku proizvodnju i transport. To je rezultiralo smanjenjem emisije stakleničkih plinova.

Vrijeme toplije nego obično u većem dijelu sjeverne hemisfere također je pridonijelo smanjenju emisija.

Studija je pokazala da je pad dnevnih emisija ugljičnog dioksida bio najizraženiji u travnju, tijekom najoštrijih ograničenja. Emisije su počele rasti krajem travnja i u svibnju, kad su gospodarske aktivnosti nastavljene u Kini i dijelovima Europe. No, nastavljen je pad emisija povezanih s prometom.

"Do 1. srpnja učinci pandemije na globalne emisije smanjeni su kako su restrikcije povezane s lockdownom popuštale, a neke gospodarske aktivnosti ponovno pokretane, osobito u Kini i nekoliko europskih zemalja", kaže se u studiji.

Dodaje se da među zemljama i dalje postoje značajne razlike, uz kontinuirani pad emisija u SAD-u gdje se broj slučajeva koronavirusa još uvijek znatno povećava.