Pametni telefoni utječu na (d)evoluciju ljudi?!

Sati provedeni nad mobitelima, ali i tabletima i laptopima stvaraju pritisak na dijelove tijela koji nisu predviđeni za takav položaj i zbog toga se ti dijelovi polako mijenjaju. Rastu nam koštani "šiljci" na stražnjoj strani glave, pokazalo je istraživanje australskih znanstvenika predvođenih Davidom Shaharom sa Sveučilišta 'Sunshine Coast'.

Novi je to problem koji našem tijelu donose pametni uređaji nad kojima provodimo sve više vremena, a tek je koja godina prošla otkako su nas znanstvenici upozorili na selfie-zglob.

Podsjetimo, riječ je o obliku sindroma karpalnog tunela i manifestira se kroz peckanje ili kroz oštar bol kada se šaka savije prema unutra. Prethodnih godina zabilježen je određen broj slučajeva s takvim problemom, koji je uzrokovan dugim držanjem telefona u nezgodnom položaju i to bez micanja.

I dok je selfie-zglob doista novovjeka pojava, koštani šiljci na stražnjoj strani glave zabilježeni su i ranije, još u 19. stoljeću, ali rijetko. Međutim, čudna kost na korijenu lubanje u posljednjem desetljeću više nije neuobičajena, pogotovo kod mladih ljudi, koji je brže razvijaju, a sumnja se da je razlog pretjerano korištenje mobitela.

"Liječnik sam već 20 godina, ali tek u posljednjem desetljeću počeo sam otkrivati da moji pacijenti imaju izraslinu na zatiljku", kazao je Shahar, čiji su kolege znanstvenici pomno proučili tisuće lubanja volontera i volonterki između 18 i 86 godina.

Istraživanje je pokazalo da se najčešće javlja kod korisnika i korisnica mobitela i tableta između 18 i 30 godina. Svaki četvrti imao je izraslinu.

Iako uzročno-posljedična veza zasad nije identificirana, moguće je da izraslina nastaje neprestanim savijanjem vrata pod neugodnim kutovima dok gledamo što se zbiva na ekranima naših pametnih telefona ili drugih uređaja.

Ljudska glava u prosjeku teži oko pet kilograma, kao velika lubenica, a s obzirom na to koliko vremena provodimo nad mobitelima mišići koji povezuju vrat i stražnji dio glave pretjerano se koriste te se stoga moraju dodatno upregnuti kako bi izdržali taj teret savijen prema dolje.

U skladu s tim na ljudskom kosturu rastu novi slojevi kosti koji osnažuju i proširuju područje glave, objasnio je Sharar za BBC. Izbočena koštana lubanja, zvana vanjska okcipitalna izbočina, katkad je tako velika da je možete osjetiti pritiskom prstiju na dnu lubanje, a kod ćelavih ljudi moguće ju je i vidjeti.

Uostalom, dosad ste već sigurno čuli i za 'tekstualni vrat' ('text neck'), koji može povećati pritisak na mjesto na kojem se vratni mišići dodiruju s lubanjom. Tijelo tada, pretpostavlja se, reagira izgradnjom nove kosti što rezultira šiljastom kvrgom pa tako težina ostaje raspoređena na veću površinu.

Ljudi u prosjeku provjeravaju mobitele svakih 12 minuta, a jedan od pet provodi i više od 40 sati tjedno gledajući u njih. ''Ponavljajuće i kontinuirano mehaničko opterećenje dovodi do adaptacije tetiva i vezivnoga tkiva. Mišićno-koštani poremećaji povezani s lošim držanjem tijela tijekom korištenja računala i tableta opsežno su istraženi i identificirani kao čimbenik rizika za razvoj povezanih simptoma na vratu, ramenima i podlakticama", stoji u izvješću znanstvenika, prenosi "Iako koštane kvržice vjerojatno neće same uzrokovati štetne posljedice, one možda nikada neće nestati. Zamislite da imate stalaktite i stalagmite; ako ih ništa ne sprječava, oni će samo nastaviti rasti", upozorio je Shahar. Oni, doduše, sami po sebi nisu problem, ali jest naše držanje i stoga je potrebno ispraviti se, ne provoditi sate i sate nad našim pametnim uređajima te vježbati.