Pametni telefon koji prepoznaje namjere korisnika uz AI

Umjetna inteligencija već je neko vrijeme u fokusu brojnih rasprava, dok HONOR Magic6 Pro, novi flagship globalnog tehnološkog brenda HONOR, već sada pokazuje na koji način umjetna inteligencija na pametnim telefonima može olakšati i promijeniti svakodnevicu korisnika. HONOR Magic6 Pro ističe se zbog nove značajke - Magic Portal, koji koristi snagu umjetne inteligencije i čije korištenje redefinira vrijeme koje imamo u danu.

Magic Portal je potpuno nova značajka korisničke interakcije u sustavu MagicOS 8.0 dizajnirana za poboljšanje operativne učinkovitosti i iskustva korisnika i značajka je koju korisnik ne može pronaći na ni jednom drugom pametnom telefonu. Kada korisnici odaberu ciljani tekst ili slike u sustavu MagicOS 8.0, Magic Portal može brzo olakšati prijenos informacija između različitih aplikacija. Koristeći AI algoritme, automatski prepoznaje namjeru korisnika, pružajući precizne preporuke za sljedeće korake te na taj način omogućava korisnicima da postignu svoje ciljeve u jednom koraku, smanjujući im nepotrebne radnje i poboljšavajući radnu učinkovitost.

On je ustvari concierge s umjetnom inteligencijom koja razumije namjere korisnika, usluge koje im je potrebno ispuniti te ih predstavlja bez potrebe da sami to zatraže. Magic Portal korisnicima štedi vrijeme u danu povezujući do sto aplikacija kroz različite scenarije za različite potrebe. Na primjer, jedna od ključnih značajki Magic Portala je da može prepoznati adrese u poruci i korisnika odmah usmjeriti na Google maps aplikaciju, kako bi dobili pojednostavljene informacije o navigaciji.

MagicRing: Nova razina korisničkog iskustva i povezivanja

Uz Magic Portal, HONOR MagicRing Connectivity Engine mijenja način komuniciranja korisnika i mobilnih uređaja te preoblikuje njihov budući životni stil. Ova značajka uvodi novu razinu suradnje i povezanosti među HONOR uređajima te nudi besprijekorno i inteligentno korisničko iskustvo. Zahvaljujući MagicRingu, korisnici mogu bez napora dijeliti i sinkronizirati materijale na svojim HONOR uređajima, što im osigurava lakšu pristupačnost. Štoviše, MagicRing u stvarnom vremenu omogućuje dijeljenje kamere pametnog telefona s HONOR tabletima ili prijenosnim računalima, omogućujući da se kamera HONOR Magic6 Pro koristi kao web kamera na drugim HONOR uređajima. Drugim riječima, MagicRing omogućuje praktičnost i integraciju, što korisnicima omogućuje maksimalno iskorištavanje HONOR-ovog ekosustava za povezano i svestrano iskustvo. MagicRing je ojačan i sa Snapdragon Seamless tehnologijom, koja unaprjeđuje povezanost izmeđuHONOR Magic6 Pro telefona i drugih uređaja.

Dostupnost

HONOR Magic6 Pro osvojio je čak pet zlatnih DXOMARK oznaka 2024. za svoje performanse, od kamere, audio iskustva, zaslona do vrhunske baterije. Uređaj je dostupan u prodaji kod mobilnih operatera i maloprodajnih partnera. HONOR Magic6 Pro dolazi u crnoj i zelenoj boji , po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 1299 eura.