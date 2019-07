Palikuća iz Bijele kuće

Kod 45. predsjednika SAD-a smo se već navikli na neke stvari. No ono što je Donald Trump u nedjelju utipkao u svoj iPhone bilo je neuobičajeno i za političara kome su vrijeđanja i podrugivanja dio svakodnevnog posla. Trump je pozvao više političarki iz redova Demokratske stranke migrantskog podrijetla da se vrate u svoje zemlje podrijetla. On doduše nije naveo ni jedno ime, ali je ipak bilo jasno protiv koga je to bilo usmjereno: protiv skupine mladih zastupnica koje su trenutno u Zastupničkom domu u prvom planu, to su Alexandria Ocascio-Cortez, Ayanna Pressley, Rashida Tlaiba i Illhan Omar. Sve su one „People of Color", tri su rođene u SAD-u, samo je Omar rođena u Somaliji.

Medijski napad je bio precizno kalkuliran što se tiče trenutka objave tweeta i samog sadržaja: On je to napisao u danu kada ja najavio masovne racije protiv ljude koji nemaju dokumente o legalnom boravku u SAD-u. I stigao je samo nekoliko dana nakon što je Trump morao „sahraniti" svoj plan da na budućem popisu stanovništva bude i pitanje tko je američki građanin, a tko ne.

Rasizam, nadopunjen seksizmom

U načelu predsjednička poruka glasi: Vi ne pripadate nama, ne pripadate našem "narodu Sjedinjenih Država". Ili još jednostavnije: vi niste bijelci, dakle odlazite! Trump igra na staru, poznatu desničarsko-populističku kartu "mi ovdje protiv onih tamo", u kojoj kriterij postaju boja kože i podrijetlo. Ipak on ide još dalje: Trump nadopunjuje rasistički obrazac razmišljanja - seksističkim. One su političarke, dakle žene, za koje u njegovoj slici svijeta nema mjesta. Iz različitih Trumpovih izjava smo već dovoljno naučili o tome koju ulogu im on dodjeljuje.

To da Trump sa svojim vatrometom tweetova još uvijek mlade, zastupnice u usponu „koristi" u borbi protiv „velike dame" Demokratske stranke, Nancy Pelosi, pokazuje da on vrlo rado unosi podjele tamo gdje može. Time on pokazuje i da je dobar učenik nekadašnjeg šefa svoje predizborne kampanje Steve Bannona - čovjeka koji trenutno pokušava ujediniti europske desničare.

Sadržaj njegovih tweetova cilja na Trumpove tradicionalne birače - starije ljude, muškarce bijele boje kože. Vidimo predsjednika koji se nešto manje od godinu i pol dana uoči izbora već nalazi u predizbornom modusu. Što se više približava termin izbora to će se više Trump radikalizirati. Sve više će biti jasno da njegov projekt "Make America great again" predstavlja namjeru koja se temelji na isključivanju: oni koji nisu bijelci i žene trebaju ići tamo odakle su došli. Za SAD, zemlju koja je svojedobno integraciju podigle na razinu državne filofozije to je - katastrofa.