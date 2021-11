Pakiranja su sve manja...

Primjetno je to tek kada dobro pogledate ambalažu. Trend manjih pakiranja prisutan je posljednjih pet godina, a najčešće se odnosi na prehrambene proizvode koji su kupuju impulzivno.

Kava istog proizvođača, ali u različitim pakiranjima. Jedna teži 200 grama, druga 175. Salama za koju biste očekivali da ima 100 grama, ipak ima samo 80, iako je u pakiranje moglo stati još salame. To su samo neki od primjera kako očekivanja potrošača nisu u skladu s količinom koja je istaknuta na omotu.

Oni koji su svaki dan s kupcima, vrlo dobro znaju kako ljudi reagiraju kad shvate da je proizvođač smanjio gramažu proizvoda, a da je cijena ostala ista.

Uz to, nisu to izolirani slučajevi, riječ je o cijeloj paleti proizvoda, od jogurta, grickalica, do čokolada, kave, sokova.

Uglavnom, tako se dižu cijene potiho... iako ih svi vidimo.