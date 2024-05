Paganska folk atrakcija Nytt Land u Zagrebu

Nakon pet godina nordijski folk pagan duo Nytt Land se vraća u Zagreb, točnije u Močvaru, a datum za pribilježiti je 25. rujna. Tom će prilikom promovirati svoj sedmi album „Torem" koji je svjetlo dana ugledao u listopadu prošle godine. Ljubitelji bendova kao što su Heilung, Wardruna, Danheim i SKÁLD nipošto ne bi smjeli propustiti ovaj koncert!

Eary bird ulaznice po cijeni od 19 eura mogu se nabaviti do 15.5. ili do isteka EB zaliha (ostalo ih je još jako malo) preko Hangtime ticketinga, a dostupne su i hard copy ulaznice u Dirty Old Shopu u Tratinskoj 34 u Zagrebu. Pretprodajna cijena će im biti 22 eura, a na dan će koštati 25 eura.

Nytt Land je nastao 2013. u 4700+ kilometara od Zagreba udaljenom gradu Kalachinsku (Omska oblast), a cijelu priču započeo je bračni par, Natalija i Anatolij Pakhalenko. Uz mračni neopaganski ambijent koji stvaraju, odlikuje ih i grleno pjevanje, sviranje na ručno izrađenim tradicionalnim instrumentima kao što su kantele i talharpa što je svakako dodatni mamac zašto vrijedi prisustvovati ovoj neobičnoj ceremoniji. Bend kaže da ih inspiriraju zvukovi sibirskog krajolika, a koriste i snimljene zvukove gavranova te druge zvukove iz šume pa nije ni čudo da neki njihovu glazbu opisuju kao „halucinogenu šetnju tundrom".

Tekstualno su vezani za nordijsku mitologiju, posebice na zbirku od 38 poema „Starija (Poetska) Edda" na staronordijskom jeziku (sjevernogermanski jezik kojim su govorili stanovnici Skandinavskog poluotoka i njihovih prekomorskih posjeda u Vikinškom dobu, sve do oko 1300. godine). Njihov posljednji album „Torem" spjevan je na hantijskom (područje zapadnog Sibira uz rijeku Ob) i staroislandskom, a samo ime znači „Veliko nebo" i ima velik značaj za duhovnost naroda iz tih krajeva.

Čeka nas jedno veoma zanimljivo iskustvo 25. rujna u Močvari, grehota je propustiti ga. Također u organizaciji Hangtimea isti će bend nastupiti dan ranije u beogradskoj Zappa Barci.