Ožujak u kinu Kinoteka u znaku “Psiha”

Prije točno 60 godina Psiho Alfreda Hitchcocka ugledao je mrak kinodvorana i zauvijek promijenio način na koji gledamo filmove i razumijemo svijet. Tim povodom kino Kinoteka Psihu posvećuje tematski program, koji se održava do kraja ožujka, a istražuje njegov utjecaj na filmove, autore, estetike i žanrove diljem svijeta. Program 60 godina Psiha: Svi ponekad malo poludimo podijeljen je u tri cjeline, a svaka je organizirana oko neke inovacije Hitchcockova remek-djela.

Psiho je prvi film koji je pokazao da čudovište, kao personifikacija prijetnje i zla, ne dolazi iz gotičkih dvoraca, maglovitih šuma ili svemirskih prostranstava, nego da se nalazi u susjedstvu, u obitelji te u samome čovjeku. Stoga je fokus prvog tjedna na filmskim psihozama i ludostima proizašlima iz Hitchcockova reza. Program uključuje eksploatacijski klasik Ubojita velikog hollywoodskog šaljivdžije Williama Castlea, napeti psihološki triler Kolekcionar Williama Wylera te politički slasher Već viđeno Gorana Markovića. Prikazat će se i pop-art remake Psiho Gusa van Santa, a prvi tjedan zaključuje Kad jaganjci utihnu Jonathana Demmea, po mnogima jedan od najboljih psiholoških trilera svih vremena.

Besmislen, iznenadan i okrutan način na koji se Hitchcock riješio protagonistice Marion Crane na kraju prve trećine filma duboko je zasjekao u naš osjećaj sigurnosti i stabilnosti. Bio je to prvi puta da studijski producirani film nudi sliku svijeta koja je nepredvidiva, kaotična i nasilna, baš kao što je to ponekad i sam život. Stoga su drugi tjedan na repertoaru filmovi koji su iskoristili žanr filma detekcije, krimića, trilera ili horora kako bi prikazali svijet u mijeni te ponekad uzaludna nastojanja čovjeka da u njemu nađe smisao. Program obuhvaća filmove u rasponu od Plavog baršuna Davida Lyncha pa do Zodijaka Davida Finchera.

Ciklus zaključuju ostvarenja autora koji su Hitchcockovo poigravanje s filmskom dramaturgijom i očekivanjima gledatelja prihvatili kao izazov te snimili filmove prepune iznenađenja, napetosti i obrata, u kojima domišljato dovode u pitanje koncept protagonista i antagonista, detektiva i zlikovaca, žrtvi i počinitelja. Izbor uključuje filmove poput Izgaranja Leeja Chang-donga i Obučena da ubije Briana de Palme.

Program 60 godina Psiha prvi je od tri filmska ciklusa kojim će se obilježiti šest desetljeća od premijere triju filmova koji su promijenili način na koji gledamo filmove i razumijemo svijet. Nakon Hitchcockova klasika na rasporedu su programi posvećeni Avanturi (L'avventura, 1960) Michelangela Antonionija i Do posljednjeg daha (À bout de souffle, 1960) Jean-Luca Godarda.