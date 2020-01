Ove srijede ulovi besplatnu funk / rock eskploziju uz Detroit Groove Gang te Marka & Darka

Siječanj 29., donosi novu epizodu #freegig programa u Vintage Industrialu, a osvježenje u startu osiguravaju dvije genijalne rock 'n' roll mašine - Detroit Groove Gang & Marko i Darko.

Detroit Groove Gang

Detroit Groove Gang je Rock 'n' Roll kolektiv. Prijatelji povezani u ljubavi prema glazbi. Nastao je spontano nakon zajedničkog gledanja filma "Get On Up" o životu Jamesa Browna.

Kolektiv sredinom travnja poklanjaju publici dva hvaljena izdanja; album 'Motor City Funk' i EP 'Roll with Detroit', a kraj 2019. donio je objavu live izdanja 'Gotta Feel Live', snimljenog upravo u Vintage Industrialu 12.12.2018.

Full album: youtu.be/TM-JXB8dSF0

Najbolja stvar u vezi Detroit Groove Gang-a je što je ih ne možete gledati često LIVE jer baš tu energiju nije moguće uvijek i bilo gdje postići.

Marko & Darko

Prljavi, sirovi i bučni garage-blues-punk duo Marko i Darko jedna su od najvećih zagrebačkih klupskih atrakcija zadnjih godina. U svojim autorskim pjesmama spajaju ogoljelu jednostavnost ritmova Mississippy Hill Country Bluesa s punk energijom, garažnim soundom i hand-made improviziranim instrumentima.

Zvuk im najčešće dovode u vezu s izvođačima kao što su R.L.Burnside, Fred McDowel, Jon Spencer Blues Explosion, Black Keys, White stripes, Bo Diddley... Bend s gomilom autorskog materijala, čiji nastupi često potraju i do 3 sata, još nikada nije odsvirao koncert, a da ponekom obradom ne oda počast Hill-Blues uzorima.