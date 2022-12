Ove godine najbolja adventska zabava je na FOOLING AROUND by Fuliranje

Osim što je FOOLING AROUND by Fuliranje na terasi Oleander hotela Esplanade podigao visoku ljestvicu gastronomske ponude u street style pakiranju, ovogodišnje izdanje donosi i izuzetno zanimljiv glazbeni program koji će se pobrinuti za to da se posjetitelji rasplešu i zabave.

Već danas, 6. prosinca, za vas pjeva dobro poznati Saša Lozar.

U četvrtak, 15. prosinca pripremili smo poseban koncert za poseban dan - proslava 11. rođendana Fuliranja uz jedinstveni Queen Real Tribute. Ovaj bend okupio je profesionalne glazbenike s prostora cijele bivše Jugoslavije, koji zajedno na pozornici ostavljaju nadrealan dojam - kao da je prava grupa Queen pred vama. Odlični zabavljači za proslavu kakav ovakav rođendan i zaslužuje!

Detour nas čeka 19. prosinca, a njihov jedinstven zvuk će se savršeno uklopiti u okruženje čarobnog adventa na terasi Oleander hotela Esplanade.

Već omiljena mlada pjevačica Nika Turković, nastupa 20. prosinca, a 27. prosinca slušamo jednog od najboljih mladih kantautora - Filipa Rudana.

Staru godinu ćemo ispratiti uz Ljetno kino, bend poznat po energičnim i veselim nastupima s odličnim odabirom pjesama iz različitih razdoblja i stilova, uz koje ćete plesati i pjevati na glas.

U međuvremenu, nastupit će mnogi glazbenici poput Kristijana Beluhana i Nikole Marjanovića te DJ-evi - Ozren Kanceljak, Stanko Bondža, Mario Kovač i mnogi drugi.

Detaljniji tjedni glazbeni program možete pronaći svakog ponedjeljka na našim društvenim mrežama.

Fulirajte s nama i uživajte u adventskim trenucima za pamćenje!

Radno vrijeme:

Fuliranje na trgu J. J. Strossmayera

svaki dan: 12:00-01:00

FOOLING AROUND by Fuliranje, terasa Oleander hotela Esplanade

radnim danom: 12:00-23:00

vikendom: 11:00-23:00