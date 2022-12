Luda instalacija u Tunelu Grič

U sklopu Adventa Zagreb, a u suradnji s Turističkom zajednicom grada Zagreba, u tunelu Grič postavljena je umjetnička instalacija Polarni san s potpisom kreativnog tima udruge Umjetnost za grad koji čine Ana Mikin i Stella Leboš. Dojmljiva tekstilna skulptura duga 40 metara, suptilno zaokružena svjetlosnim i zvučnim efektima, priziva prolazak kroz jednu sasvim drugačiju ledenu špilju nad kojom se njišu neobični oblaci i odvija nebeski ples polarne svjetlosti. Ova ambijentalna instalacija inspirirana je aurorom borealis i polarnim prostranstvima, a posjetitelje na svoj jedinstveni način vodi na put do vrha svijeta gdje je sve moguće.

Polarni san simbolizira trenutak između prošlosti i budućnosti, iskustava koja su iza nas i onih koja tek dolaze... Poziva nas da se na prijelazu godine zapitamo gdje smo bili i kamo idemo, ostavimo prošlost iza sebe i zakoračimo prema željenoj budućnosti. Sve što je potrebno učiniti je proći kroz instalaciju u pravom smjeru - i malo sanjati! Ne zaboravite zastati u sredini, uživati u svojim ptignućima iz prošle godine, odbaciti sva žaljenja i "što bi bilo da je bilo", zamisliti novu godinu i poželjeti nešto za sebe. Možda vas nakon Polarnog sna čeka sve ono čemu se potajno nadate!

Upute za Polarno sanjanje:

· Zastanite u sredini - pogledajte unazad, ali i unaprijed.

· Uživajte u svojim postignućima iz prošle godine - koliko god mala bila, sva su bila važna.

· Odbacite sva žaljenja i "što bi bilo da je bilo" - usredotočite se na ono kamo želite (st)ići, umjesto na ono gdje ste bili.

· Zamislite novu godinu - kako želite da izgleda, što želite u njoj ostvariti, kamo želite da vas odvede.

· Poželite nešto za sebe - postavite najmanje jednu namjeru za budućnost.

Uz autorski tim (Stella Leboš i Ana Mikin), u ostvarivanju Polarnog sna sudjelovali su Tom Pižeta, Iva Peručić, Iva Rodić Novak, Vanja Magić i Barbara Radelja. Oblikovanje svjetla potpisuje Andrija Santro, dok je za oblikovanje zvuka zadužen Hrvoje Nikšić. Iza Polarnog sna stoji udruga Umjetnost za grad koja je, uz tunel Grič, zaslužna za uređenje još dviju adventskih lokacija - parka Bele IV (Mjesečev vrt) i parka Grič (Zimski nokturno).

Instalaciju je moguće razgledati svakodnevno od 9 do 22 sata sve do 7. siječnja 2023. godine, uz iznimke na Badnjak i Staru godinu (od 9 do 14 sati) te na Božić i Novu godinu (od 12 do 20 sati). Ulaz u tunel je iz Mesničke ulice, a kretanje je jednosmjerno od Mesničke prema Radićevoj ulici.

Polarni san dio je programa Adventa Zagreb koji se provodi u organizaciji Grada Zagreba, JU Maksimir i Turističke zajednice grada Zagreba. Više informacija dostupno je na web stranici adventzagreb.hr.

Polarno sanjanje možete pratiti na IG stranici @polarnisan.