Ovaj tjedan rezervirajte za Queer Zagreb sezonu

Sezonu otvaramo instalacijom "Tvoja zemlja" Arjiane Lekić-Fridrih, te predstavom "The Love Behind My Eyes", koja je dio trilogije "Love" Alija Chahroura, a bavi se različitim mitovima o ljubavi i strasti temeljenim na arapskom nasljeđu. Predstava je inspirirana arapskom pričom, koja govori o tragičnoj i zabranjenoj ljubavi između Mohameda Bin Daouda, teologa, učenjaka i pravnika, i Mohameda Bin Jamee, mladića iz Isfahana. Mnoge su priče arapskog naslijeđa neispričane, poput ove o dvojici ljubavnika koji su živjeli u društveno i religijski kompleksnim vremenima.

Predstava također istražuje pjevanu lirsku poeziju u prvom licu, umjetničku formu koja naglašeno muzikalnim stihovima prenosi snažne osjećaje. Ovdje je opjevana ljubav, u svoj njenoj složenosti i odnosu ljubavnika.

PROGRAM 22. QUEER ZAGREB SEZONE



15.5., Srijeda

19:00 / Zagrebački plesni centar, Ilica 10/1

Arijana Lekić-Fridrih (HR)

Tvoja zemlja

video instalacija

20:00 / Zagrebački plesni centar, Ilica 10/1

Ali Chahrour (LB)

The Love Behind My Eyes

plesna predstava

ULAZNICE

16.5, Četvrtak

17:30 - 19:30 / MaMa, Preradovićeva 18

Boris Vrdoljak (HR)

Početci ballrooma i plesa vogue

radionica

Ulaz slobodan uz obavezne prijave

20:00 / MaMa, Preradovićeva 18

Zouz Al-Mahdi (KW)

Complaint

razgovor s umjetnicom i Q&A

Ulaz slobodan

21:00 / Zagrebački plesni centar, Ilica 10/1

Mounir Samuel (NL/EG)

'The shisha sessions: A little gharib' part one

performativno predavanje i Q&A

ULAZNICE

17.5, Petak

11:00 / Zagrebački plesni centar, Ilica 10/1

Inicijativa za slobodnu Palestinu (SD, PS)

Arabic mezze breakfast

Ulaz slobodan

19:00 / MaMa, Preradovićeva 18

Hazem Header (EG)

'Queer Art in Modern Egypt'

razgovor s umjetnikom

Ulaz slobodan

21:00 / Zagrebački plesni centar, Ilica 10/1

Mounir Samuel (NL / EG)

'The shisha sessions: A little gharib' part two

performativno predavanje i Q&A

ULAZNICE

18.5, Subota

10:00-11:30 / Zagrebački plesni centar, Ilica 10/1

Ben Grinberg (SAD)

Queer acrobatics

radionica

ULAZNICE

11:00 / Zagrebački plesni centar, Ilica 10/1

Inicijativa za slobodnu Palestinu (SD, PS)

Arabic mezze breakfast

Ulaz slobodan

11:00 / Zagrebački plesni centar, Ilica 10/1

Farzaneh Soori Ghiasvand (IR)

"Body painting" - Kana

radionica

Ulaz slobodan

20:00 / Zagrebački plesni centar, Ilica 10/1

Almanac Dance Circus Theatre (USA) / NÜT Dance Company (EG)

Fix Me!

plesna predstava

ULAZNICE