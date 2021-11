Otvoreno 19. izdanje Zagreb Film Festivala

Projekcijom kosovskog filma Košnica, drame o ženi koja je pokrenuvši vlastiti biznis uzdrmala patrijarhalnu zajednicu, u nedjelju navečer svečano je otvoren 19. Zagreb Film Festival. Nakon više od 10 godina Zagreb Film Festival vratio se u zagrebačko kino SC, gdje je 2003. i započeo kao tada jedini međunarodni festival igranog filma u Zagrebu.

Direktoru festivala Borisu T. Matiću i izvršnom direktoru Hrvoju Laurenti na pozornici kina SC pridružili su se producenti Košnice, Valon Bajgora i Agon Uka, te zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba, Luka Korlaet. Novi festivalski početak svojim su prisustvom podržali i predstavnici Ministarstva kulture i medija te ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra Chris Marčić, a na otvaranju ZFF-a tradicionalno su proglašeni dobitnici nagrada Albert Kapović, koje je ispred Hrvatske udruge producenata predstavila Sanja Ravlić.

"Više od godinu i pol dana borimo se s neizvjesnošću koju nam je donio Covid-19. Tako smo prošle godine u praznoj dvorani kina Tuškanac otvorili naše online izdanje koje smo prenosili putem digitalnih platformi. Bez obzira na to što smo se prošle godine morali preseliti s velikih na male ekrane, interes naše publike bio golem i tako smo punoljetnost proslavili kod kuće. Ali svi znamo da to nije to. Festival je slavlje filmova koje podrazumijeva zajedničko gledanje u zavodljivom mraku kinodvorana. I poštujući sve propisane epidemiološke mjere, filmovi i festivali vratili su se tamo gdje pripadaju, u kina s publikom. Da bi ostalo tako i da bismo svi bezbrižno dolazili na projekcije, uz covid potvrde i važeće negativne testove, dodatno smo smanjili kapacitete dvorana, mjerit ćemo temperaturu pri ulasku, a nošenje maski je obvezno.

Naš natjecateljski program još nije imao takvu selekciju pobjedničkih filmova sa svjetskih A festivala kao ove godine. Među filmovima u konkurenciji za nagrade ZFF-a, moći ćete vidjeti dobitnike Zlatne palme, Zlatnog lava i Zlatnog medvjeda, kao i dobitnike glavnih nagrada Sundancea, Karlovyh Vary i Sarajeva. Publici ćemo predstaviti filmove koji se bave zabranama pobačaja i homoseksualnosti, kroz nekoliko filmskih priča zakoračit ćemo u svijet fantastike, a uz i dalje aktualnu temu migranata, vidjet ćemo i presjek hrvatskog društva. Veliki broj filmova nacionalni su kandidati za Oscara, a neki se natječu i za nagrade Europske filmske akademije", izjavio je Boris T. Matić.

Ukupno ćemo u svim našim programima, uključujući program festivala za djecu KinoKino, prikazati 134 filmska naslova. Osim u dvorani Kina SC, filmove ćemo prikazivati u kinu Tuškanac, u Teatru &TD, Uraniji na Kvatriću, ali i na našim digitalnim platformama kinoeuropa.hr i croatian.film. Osim filmova, ponovno donosimo program Industrije, edukativne festivalske platforme namijenjene profesionalcima i onima koji o filmu žele više znati. Pripremili smo niz radionica i predavanja u suradnji s Media deskom Hrvatske, Hrvatskim društvom filmskih djelatnika, Restartom, HUB-om385, ITA - Talijanskim institutom za vanjsku trgovinu i Veleposlanstvom Italije, ADU, Francuskim institutom u Hrvatskoj, Goethe institutom i Društvom hrvatskih filmskih redatelja", izjavio je Hrvoje Laurenta.

Zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba Luka Korlaet proglasio je 19. izdanje Zagreb Film Festivala otvorenim uz riječi: "Dragi ZFF, čestitam vam na dugovječnosti. Svaka stvar koja se kontinuirano odvija već 19 godina zaslužuje priznanje, a pogotovo festival koji na ovako ozbiljan način u ovim nemirnim i neslavnim okolnostima s ovakvim posvećenjem i ovako visokokvalitetnim ishodom. Zagreb Film Festival odavno je utkan u kulturnu mapu našega grada, vjerujem da je puno značio generacijama filmaša, filmofila, ali i svih ostalih koji su se našli na vašim projekcijama. I ja sam jedan od njih. Pohodio sam sva izdanja i upravo kroz vaš festival otkrio autore kao što su Sofia Coppola, Steve McQueen i Andrej Zvjagincev. To su filmovi koji nisu za jednokratnu upotrebu, koji ostaju u memoriji dug i koji ja bih rekao mijenjaju DNK gledatelja".

Dobitnike nagrade Albert Kapović, koju Hrvatska udruga producenata dodjeljuje osobama koje su se tijekom godine istaknule u području filmske umjetnosti ili čije je djelovanje značajno pridonijelo kvaliteti i promociji hrvatskog filma, proglasila je Sanja Ravlić, članica Povjerenstva HRUP-a: "Ove godine povjerenstvo je jednoglasno odlučilo ravnopravno dodijeliti dvije nagrade: Ivani Ivišić i Danijelu Peku. Oboje su pridonijeli boljitku hrvatskog filma i audiovizualnih djelatnosti. Kao utemeljiteljica i dugogodišnja prva voditeljica Odjela za promociju i plasman Hrvatskog audiovizualnog centra, Ivana Ivišić postavila je temelje uspješne promocije i plasmana hrvatskog filma i hrvatskih filmskih djelatnika na međunarodnim filmskim festivalima i profesionalnim platformama. Iza producenta Danijela Peka su pak najveći ovogodišnji međunarodni festivalski uspjesi jednog hrvatskog filma, poglavito prestižna nagrada Zlatna kamera za najbolji debitantski film na ovogodišnjem Festivalu u Cannesu za film Murina redateljice Antonete Alamat Kusijanović".

Prije projekcije filma Košnica koji je na festivalu Sundance, po prvi put u njegovoj povijesti, osvojio sve tri glavne nagrade u međunarodnom programu publici se putem video-poruke obratila redateljica Blerta Basholli, a publiku ZFF-a u Kinu SC pozdravili su i producenti filma Košnica Valon Bajgora i Agon Uka. "Zahvaljujemo što smo pozvani na Zagreb Film Festival. Drago nam je što prikazujemo film na koje smo radili dugo i naporno i vjerujemoda se da će se publika moći poistovijetiti s pričom", izjavili su.

Na kraju, direktor festivala Boris T. Matić zahvalio je svima koji su ove godine podržali festival. To su: Gradski ured za kulturu Grada Zagreba, Hrvatski audiovizualni centar, program Kreativna Europa potprogram MEDIA, Turistička zajednica Grada Zagreba, Društvo hrvatskih filmskih redatelja i Europski parlament. Ne smijemo zaboraviti FED, Kerschoffset, The Westin, službeno vozilo Emil Frey-Citroen, Jutarnji list, Yammat i sve ostale medijske partnere.

Sve informacije o Zagreb Film Festivalu mogu se pronaći na službenoj internetskoj stanici zff.hr.