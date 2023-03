Otvorenje izložbe “Projekt: Leerolina” studija Mono/mint

Galerija Modulor Centra za kulturu Trešnjevka otvara izložbu "Projekt: Leerolina" studija Mono/mint u utorak, 7. ožujka 2023. s početkom u 19 sati. Samu izložbu čini niz postera o projektu izvedenom 2021. godine u Berlinu, koji se sastojao od nekoliko radionica za djecu, jedne ulične instalacije te izložbe postera, koja će biti predstavljena i zagrebačkoj publici.

Osim novih postera, dodatak izložbi na Trešnjevci bit će i dizajn-radionica za djecu prilagođena toj gradskoj četvrti koja će se održati u subotu, 4. ožujka 2023. u 16 sati u galeriji Modulor. Rezultati će poslužiti i kao poredba radova djece iz Berlina iz 2021. i novih radova djece iz Zagreba. Izložba se može posjetiti do 30. ožujka 2023., a ulaz je besplatan.



Ideja o "Leerolini" rodila se u zimi 2020./21., kad su ulica, trg, javni prostori bila jedina mjesta javnog života i druženja u Berlinu. U tim uvjetima rodila su se su i brojna pitanja o stvarnom značaju javnog prostora, koliko je on stvarno inkluzivan. Promatrajući kroz leće pedagoga i umjetnika, Stjernqvist i Pelajić propitivali su kako djeca doživljavaju javni prostor i kako bi ga oblikovala prema svojim potrebama za igru i zabavu. Samofinancirajući projekt dobio je tako svoje mjesto, tj. atelje za rad, u Haus der Statistik. Haus der Statistik je veliki napušteni kompleks gradjevina u srcu Berlina koji je udomio razne umjetničke, arhitektonske i društvene projekte. Kako je sam prostor oko zgrada prostran i prazan, tako je projekt dobio ime spajanjem pojmova: Leer (njem. = "prazan") i Berolina (= personifikacija grada Berlina) = "Leerolina". Glavna pitanja koja su vodila autore kroz projekt u bila su otkriti, na primjer, "kako djeca vide svoje susjedstvo iz svoje perspektive? što bi promijenili u svom susjedstvu, kako bi dizajnirali susjedstvo da bolje odgovara njihovim potrebama?". Radionice su bile održane u Haus der Statistik, a sudjelovala su djeca u dobi od 10 i 11 godina. U prvom dijelu radionice djeca su imala zadatak zamisliti sebe u ulogama urbanista i istraživača koji su, kroz različite zadatake otkrivali i okruženje Haus der Statistik. Drugi dio radionice bila je izrada maketa od kartona, koji su tvorili osnovnu ideju za razigranu, inkluzivnu prostornu instalaciju koja će biti postavljena na ulici. Kroz daljnji rad, polaznici radionice su s članovima Mono/minta dizajnirali i od drveta izgradili uličnu instalaciju za prostran i prazan nogostup ulice Otto Braun (ispred radionice). Osim instalacije, čiji je cilj bio ponuditi mjesto za odmor i igru, projekt je bio okrunjen izložbom, koja se sastojala od niza postera, postavljenih u izloge same zgrade. Cilj izložbe bio je prikazati demokratski proces sudizajniranja, istraživanja i same izrade maketa s djecom, ali i oživjeti prazan nogostup, naglasiti važnost igre i druženja u javnom tkivu grada - za sve, ali kroz intervenciju igre i povezanosti.

Studio Mono/mint čine Ivona Pelajić i Fredrik Stjernqvist, umjetničko-dizajnerski dvojac iz Hrvatske i Švedske koji je trenutno aktivan u Göteborgu, Švedska. Oboje su diplomirani pedagozi s fokusom na likovnu umjetnost i dizajn, te kroz svoj rad pokušavaju odgovoriti na brojna pitanja vezana uz prostor, likovnost i potrebe djece u gradovima. "Leerolina" je njihov prvi zajednički projekt kao studio Mono/mint, a radionice za djecu i ideju izgradnje instalacija za javni prostor nastavili su daljnim radom u Švedskoj, gdje su sudjelovali u rezidencijalnim programom "Fägatukonst", Mölndal, i drugim projektima.



Izložba je ostvarena uz potporu Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilo društvo.