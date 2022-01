Otvorenje izložbe Nena Kere "La mer"

Prvu izložbu slika u novoj, 2022. godini pod nazivom "La mer" otvorit će dubrovački moreplovac i umjetnik Neno Kera. Otvorenje izložbe održat će se 17. siječnja u 18 sati u prizemlju Narodne knjižnice Grad.

Predgovor za izložbu napisao je Loren Ligorio, dubrovački slikar i dugogodišnji prijatelj Nena Kere.

Uopće, teško je pisat o čovjeku koji je meštar od riječi kojima se tako nesputano poigrava, okreće, izvrće, muti, dodava prefikse i sufikse, te kao na nekom špaheru od riječi šufigaju se delicije od njegovih tekstova. - izjavio je Ligorio o Kerovom umijeću izražavanja.

Nenovo slikarstvo je ujedno i usko vezano uz sve njegove talente, a Bog do ima ih podosta i svi oni žive na njegovim slikama. Njegove dinamične, figurativne kompozicije jarkih kolura, postaju spontani ekspresionistički rukopis našeg vrlog slikara. Iako su mu neki otvorili vrata svog slikarstva, Neno je odlučno pokucao na neotvorena vrata iza kojih je pronašo sebe i posto svoj. Sve ove ribe koje vidite okolo vas, one su pratile svaki Nenov brod i na koncu finule u prosuje i pinjate, pa ostale kao jedan od kuriozih motiva za njegova nadahnuća.

More u provu, vjetar u krmu, samo naprijed, na pravom si kursu kapetane. - poručio je Ligorio.

Kako je Kera spojio svoje iskustvo na moru kao pomorac i slikarstvo moći će se pogledati do 28. siječnja radnim danima od ponedjeljka do petka od 8 do 19 sati.

U skladu s epidemiološkim mjerama za suzbijanje širenja zaraze bolesti COVID-19, ulazak je slobodan uz predočenje valjane covid potvrde o preboljenju, cijepljenju ili testiranju.