Otvorenje izložbe Animafesta

Dana 12. svibnja otvorena je izložba pod nazivom Animafest Zagreb 1972. - 2022. u Muzeju suvremene umjetnosti. Pola stoljeća festivala koji je Zagreb postavio kao bitnu lokaciju za autore animiranog filma obilježeno je serijalom izložbi pod zajedničkim imenom. Naglasak je ipak na povijesti i razvitku festivala - od Zagrebačke škole crtanog filma koja je etablirala Animafest pa sve do festivala danas, kada je on već svjetski poznat i iznimno cijenjnen te samoj evoluciji animacije kao grane likovnih umjetnosti.

Uvodni dio otvorenja obilježeno je govorom Zdenke Badovinac, novoizabrane ravnateljice MSU-a, Daniela Šuljića, umjetničkog direktora festivala te triju kustosica izložbe: Vesne Meštrić (MSU), Paole Orlić (producentice fesitvala) te Margit Antauer Bube (vijećnice i organizatorice festivala). Izložbu je svečano otvorio Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika grada Zagreba.

Retrospektivni dio izložbe koji nosi i naziv veće cjeline Animafest Zagreb 1972. - 2022. prikazuje razne elemente brojnih izdanja festivala. Glavninu sadržaja čine plakati, crteži, skice, monografije i projekcije filmova koji su bili prikazani na raznim izdanjima festivala.

Behind the Scenes naziv je fragmenta koji u MSU donosi radove autora čiji su filmovi ušli u natjecanje kratkometražnog i studentskog filma. Raznolikost radova, tehnika i pristupa animaciji ove su godine pokazani kroz djela 45 autora koji su se odazvali.

Behind the Eyes the World izložba je finskog autora Tima Viljakainena čija djela prikazuju razne animatore, a njegov opus te tematike seže do 1990. godine. Njegov rad komplementira i segment nizozemskog majstora animacije i dugogodišnjeg natjecatelja te suradnika na Animafestu, Paula Driessena, čiji radovi, tj. storyboardovi, gledatelju pružaju uvid u stvaralački proces jednog od značajnijih imena animacije.

Nedeljko Dragić: krotitelj linije naslov je dijela izložbe koji prikazuje razne crteže popularnog autora i dobitnika ovogodišnje festivalske nagrade za životno djelo. Prikazani su i crteži Zagija, maskote Univerzijade u Zagrebu po čijem je liku Nedeljko Dragić poznat široj javnosti.

Izložba je otvorena za sve posjetitelje do 12. 6. 2022. te se zatvara zajedno sa ovogodišnjim izdanjem Animafesta.