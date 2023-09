Otvorenja izložbi "In the box" i "Eksperiment otpornosti" u utorak u SC-u

U utorak, 19. rujna u Studentskom centru očekuju vas dvije sjajne izložbe triju mladih autorica. Izložba In the box Ivane Pašut i Lucije Žuti koju će popratiti performans, održat će se u Galeriji SC, dok autorica

Sanda Črnelč predstavlja svoj rad naziva Eksperiment otpornosti u KIOSKU (izložbeni prostor na istočnom ulazu / izlazu SC-a). Oba otvorenja zakazana su za 19 sati.

Izložba In the box otvorena je do 23. rujna, a Eksperiment otpornosti pogledajte do 30. rujna, radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati.

In the box

,,Što ćeš nakon fakulteta?'', ili bolje ,,Što možeš raditi s tim fakultetom?'' omiljena su pitanja kulturnjacima koji fakultet u konačnici odabiru zbog nezaustavljive potrebe za stvaranjem, pisanjem, istraživanjem u nadi za uspješnim opstankom u krutom, ali i kaotičnom sistemu kulture u našem društvu. Možda zvuči fatalistički, pa i naivno, ali to jest naša realnost. Unatoč tomu što svi donosimo odluku s nadom kako ćemo i mi imati ulogu u društvu, nerijetko se dogodi tek zadovoljavanje osnovne egzistencijalne potrebe. Ipak, i u takvoj situaciji, umjetnici - iz čiste nezaustavljive potrebe - ne prestaju stvarati. Tako je i s Ivanom Pašut i Lucijom Žuti, kolegice s fakulteta koje su se obje našle u egzistencijalnoj borbi radeći u dućanu sa ,,skupim kremicama''. (iz predgovora, Anđela Tenšek)

Eksperiment otpornosti

(Tekst preuzet iz diplomskog rada Eksperiment otpornosti)

U sklopu ovogodišnjeg Animafesta u kinu Studentskog centra održan je masterclass umjetnika Williama Kentridgea. Tijekom predavanja dotaknuo se tema bliskih propitivanju umjetnikova odnosa spram prostora općenito, a ponajviše onih koje svojatamo kao „umjetnička", referirajući se poglavito na galerije i ateljee. Tako navodi kako za umjetnika njegov radni prostor, atelje, mora biti siguran prostor unutar kojega si može dopustiti da naprosto bude glup te kako je postojanje umjetničkog djela unutar izložbenog prostora banalno, a galerije naziva „potpuno nekreativnim prostorima" navodeći kako je trenutak „gluposti" unutar umjetničkog prostora krucijalan za poticanje kreativnog pristupa prilikom izlaganja rada. (iz predgovora, Sanda Črnelč).