Otvara se prvi hrvatski sveazijski restoran Asia Gold

Prema istraživanju gastro navika građana Hrvatske, azijska kuhinja, a među njima hrana pripravljena prema kineskoj gastro kulturi (koroni unatoč), druga je najpopularnija odmah nakon talijanske.

Razlog je to zbog čega se Tong Chen, ugledna poduzetnica koja već 28 godina posluje u Hrvatskoj i vlasnica je nekoliko restorana s kineskom gastro ponudom, odlučila popularizirati ne samo hranu svoje domovine nego i dalekog azijskog istoka kroz otvaranje prostora Asia Gold restorana. (Radnička cesta 52, Green gold centar, Zagreb)

Novootvoreni Asia Gold restoran predstavlja svojevrsnu simbiozu istočnjačke azijske gastronomije kojom dominiraju okusi kineske, tajlandske, japanske, korejske i mongolske kuhinje, do sada hrvatskim ljubiteljima hrane nikad predstavljene na ovako sveobuhvatan, raznolik i sadržajan način, te je to ujedno i prvi restoran ove vrste u Hrvatskoj.

Vlasnica ovog restorana Tong Chen, doajenka kineske kuhinje u Hrvatskoj s više od dva i pol desetljeća ugostiteljskog staža, ostvarila je svoju želju ponuditi i građanima željnih sveobuhvatnih okusa hrane, koncept koji nudi više od 50 različitih azijskih jela.

Gastronomski novitet sveazijskog restorana svakako su večere gdje se odvija i svojevrsni kulinarski show gdje svaki gost restorana može „a la cart" odabrati za svoju večeru svježu hranu i složiti svoju gastro dalekoistočnu kombinaciju koju mu kuhar na licu mjesta i uz roštilj spravlja.

Posjetom Asia Gold restoranu (svaki dan od 11 do 22 sata) pruža se svima jedinstvena prilika kušati najbolja jela koja se moju ponuditi kroz dalekoazijski koncept All You Can Eat buffet, a s ciljem promocije i predstavljanja gastronomske ponude azijskog kontinenta na našim prostorima.