Otkrijte dvije vrste ulja koje ne podižu kolesterol

Visoka razina kolesterola jedan je od glavnih čimbenika rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Dok zasićene masti, poput onih u maslacu ili palminom ulju, mogu začepiti arterije, određena biljna ulja djeluju upravo suprotno. Ako želite zaštititi svoje srce, znanstvena istraživanja i nutricionisti slažu se u jednom: ekstra djevičansko maslinovo ulje i hladno prešano repičino ulje apsolutni su pobjednici u ovoj kategoriji.

1. Ekstra djevičansko maslinovo ulje - zlato mediterana

Maslinovo ulje je temelj mediteranske prehrane, koja se smatra najzdravijom na svijetu. Njegova tajna leži u visokom udjelu mononezasićenih masnih kiselina, prvenstveno oleinske kiseline. Za razliku od zasićenih masti, ove kiseline pomažu u smanjenju razine LDL (lošeg) kolesterola, dok istovremeno održavaju ili čak podižu razinu HDL (dobrog) kolesterola.

Osim masnih kiselina, maslinovo ulje je bogato polifenolima - snažnim antioksidansima koji sprječavaju oksidaciju kolesterola. Upravo je oksidirani LDL taj koji se lijepi za stijenke krvnih žila, pa je konzumacija maslinovog ulja dvostruka zaštita. Za maksimalni učinak, uvijek birajte "ekstra djevičansko" jer ono zadržava sve hranjive tvari koje se gube u rafiniranim procesima.

2. Repičino ulje - "sjeverno maslinovo ulje"

Iako često nepravedno zanemareno, repičino ulje je nutritivna bomba za krvožilni sustav. Ono ima najmanji postotak zasićenih masti među svim uobičajenim biljnim uljima. Ono što ga izdvaja je idealan omjer omega-3 i omega-6 masnih kiselina.

Alfa-linolenska kiselina (omega-3) prisutna u repičinom ulju dokazano smanjuje upalne procese u tijelu i pomaže u regulaciji lipida u krvi. Zbog svoje visoke točke dimljenja, rafinirano repičino ulje je odlično za kuhanje, dok je hladno prešana verzija izvrsna za salate i hladna jela.

Kako ih pravilno koristiti?

Da biste izvukli maksimum za svoje zdravlje, ključno je zamijeniti štetne masnoće ovim zdravim alternativama, a ne samo ih dodati postojećoj prehrani. Umjesto maslaca na kruhu, koristite maslinovo ulje. Umjesto suncokretovog ulja za pečenje, isprobajte repičino.

Zdravlje srca počinje u kuhinji. Odabirom maslinovog i repičinog ulja aktivno radite na smanjenju rizika od ateroskleroze i visokog tlaka. Ova dva ulja nisu samo namirnice, već prirodni "lijek" koji čuva vaš krvožilni sustav prohodnim i zdravim.