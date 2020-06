Po trinaesti put zaredom OSTRALE - Centar za suvremenu umjetnost organizira međunarodnu izložbu suvremene umjetnosti u Dresdenu tijekom ljetnih mjeseci 2021. godine, u trajanju od 1. srpnja do 3. listopada. Poziv za prijavu sudjelovanja otvoren je do 28. lipnja 2020.



OSTRALE Biennale O21

Quota, target / GDP / (De)growth / Rivers, streams, currents / Upstream

'Gledajući okolišnu, socijalnu i ekonomsku dinamiku posljednjeg desetljeća (ili, najblaže rečeno, "kraj svijeta kakvim ga poznajemo"), sve je jasnije da imperativ kontinuiranog rasta i razvoja nije održiva vizija naše budućnosti, ako je uopće još možemo/uspijevamo imaginirati.

No iako sve više pojedinaca dolazi do te spoznaje, veći sustavi koji upravljaju našim svijetom i našim društvima izgledaju manje spremni mijenjati svoje načine funkcioniranja. Ponekad se čini kao da smo uhvaćeni u struju, brzac protiv koje(g) se nema smisla boriti, ali baš zbog toga zaplivati uzvodno čini se mnogo važnije nego ikad jer trenutno ne raspolažemo s toliko vremena koliko bi nam inače trebalo za takve temeljne (kulturne) promjene.

Uloga umjetnosti u ovom je kontekstu prilično kompleksna: treba li ona služiti kao sredstvo za razvijanje senzibiliteta i empatije poradi dubljeg razumijevanje ovih pitanja? Ili bi to bilo ograničenje umjetničke slobode i poziv na propagandu? Je li umjetnost samo luksuz razvijenog svijeta koji bi prvog trebalo ukinuti jednom kad smanjimo našu potrošnju i ograničimo naše materijalne potrebe? Ili je naprotiv upravo umjetnost najvažnije sredstvo za preživljavanje i održavanje nade u inače beznadnom i zastrašujućem svijetu danas?'

Poziv na natječaj otvoren je pojedinačnim umjetnicima/umjetnicama, grupama i kolektivima, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, dob, podrijetlo, specifičnu umjetničku praksu. Bitno je da radovi komuniciraju s naslovnim temama i pitanjima koje otvara novo izdanje OSTRALE bijenala.

Pristigle prijave će ocjenjivati međunarodni kustoski tim u sastavu: Patricija Gilyte, Krisztián Kukla, Ivana Meštrov i Nataša Bodrožić (Slobodne veze), Andrea Hilger i Antka Hofmann (OSTRALE).

Prijave se šalju isključivo putem interneta kroz bazu podataka OSTRALE (vidjeti internetsku stranicu OSTRALE bijenala: https://www.ostrale.de/en/O21_Open_Call_EN.html) do 28.06.2020. Navedena administrativna naknada za sudjelovanje je fakultativna. Moguće je prijaviti maksimalno do 5 radova po umjetniku/umjetničkoj grupi ili kolektivu.

O rezultatima natječaja prijavljeni će umjetnici biti obavješteni početkom mjeseca prosinca 2020.g.



Više informacija na: https://www.ostrale.de/en/O21_Open_Call_EN.html

Za sva pitanja, možete kontaktirati (ko)kustosice bijenala putem e-maila: slobodne.veze@gmail.co