Osjećate li se seksi?

Seksi treba biti cijeli dan, kažu znalci, jer ne treba čekati večer i druženje s dragim u krevetu... seksi zvijer treba osloboditi tijekom dana, dobro je za vas i vaše zdravlje.

Napravite makeover svojih aktivnosti te će se vam uskoro i običan ručak za radnim stolom činiti puno zanimljiviji. Začinite svoje životne situacije.

Gledanje filma kod kuće - bez obzira da li film gledate sami ili s nekim u društvu, to iskustvo bi trebalo biti više nego opuštajuće. Umjesto da usta punite sa čipsom i gumenim bombonima podignite svoju prehrambenu zabavu na veću razinu i poslužite se tamnom čokoladom i crnim vinom. Također prekinite više s dramama i ženskim komedijama već izaberite film koji ima dobru radnju te se tu i tamo vidi i komad kože. Primjerice to su: 'Iskonski grijeh', 'Nevjerna', 'Daleko od očiju'. Također ako gledate komade poput Monice Bellucci i Scarlett Johanson dok ste vi obučeni u široku trenirku, to neće dobro djelovati na vaš ego. Zato uskočite u nešto senzualno te se osjećajte dobro u vlastitoj koži.

Na poslu - ovo nije smiješno, dodavanje malo seksualnosti u posao može biti više nego stimulativno. Za početak promijenite svoj desktop te umjesto sadašnje slike stavite fotku nekog zgodnog frajera ili sliku s vrućeg ljetovanja. Opustite se uz masažu, napetost definitivno nije sexy, a pomoći će vam pauza s dečkom koji zna masirati. Zaboravite na jela iz mikrovalne i sendviče, potrudite se da vaš ručak izgleda kao gozba pa ćete se i vi osjećati kao carica. Sir, masline, kruh i orasi su puno bolja solucija.

Navečer s dečkom/mužem - mjesto nalaska diktira početak dobre zabave. Iz tog razloga odaberite mjesto koje obiluje jastucima tako da se što bolje možete uvaliti između njih. Obucite laganu haljinicu svijetlih boja kako bi se automatski osjećali spremnom na flert. Pun pogodak je ako i odete na mjesto gdje svira živa muzika jer stručnjaci kažu da to stimulira seksi osjećaj.

Večera s prijateljima - jedno obično skupljanje prijatelja koje radite na mjesečnoj bazi ne mora se uvijek svesti na prepričavanja zgoda iz prošlosti i komentiranje stanja u državi, već može biti seksi i opušteno. Za početak postavite raspored sjedenja da ne ispadne da se kao i uvijek sve cure stisnu jedna do druge jer to ubija kemiju. Što se hrane tiče, poslužite nešto začinjeno te prostor ukrasite s crvenim detaljima, kao što je npr. nekakvo cvijeće jer je dokazano da crveno djeluje stimulirajuće. Glazbena play lista neka bude kombinirana od soula, reggea i španjolskih hitova, a rasvjeta naravno - neka bude prigušena.