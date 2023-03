Orqa omogućava mladima razvoj vještina za zanimanja budućnosti

Osječka kompanija Orqa d.o.o. razvila je specijalni edukacijski STEM komplet koji omogućava učenicima da na kreativan i zabavan način savladaju nove vještine i steknu specifična znanja iz područja elektronike, mehanike, radio komunikacije i fizike. Tvrtka ovim razvojem daje značajan i hvalevrijedan doprinos stvaranju temelja održivosti društva koje se zasniva na tehnologijama budućnosti.

Sukladno ciljevima najnovije strategije Europske komisije vezane uz dronove - Drone strategy 2.0, brojna zanimanja budućnosti oslanjat će se na upravo tu tehnologiju, a kreiranje okruženja za obuku, edukaciju te razvoj vještina i kompetencija komplementarnih tehnologija postaju temelj održivosti društva. Važnost ovakve edukacije u hrvatskom obrazovnom sustavu prepoznala je i Orqa d.o.o., vertikalno integrirana tehnološka tvrtka koja se fokusira na tehnologije bespilotnih letjelica i daljinskog vida, s kapacitetom za projektiranje i proizvodnju složenih bespilotnih sustava i daljinskih video rješenja niske latencije.

„Orqa FPV.Edu komplet prilagođen je potrebama razvoja sustava digitalno zrelih škola koje trebaju pripremiti učenike za sustavno i redovito korištenje modernih tehnologija tijekom školovanja. Komplet se sastoji od četiri tehnološka bloka: minijaturnog drona sigurnog za letenje u zatvorenim prostorima, radio upravljača za dronove, video naočala i simulatora, čijom uporabom se savladavaju visoke ulazne barijere FPV (First Person View - pogled iz prvog lica) dron tehnologije. Moguća je i dodatna nadogradnja vještina te tehničko unaprjeđenje sustava dodatnim funkcionalnostima širokih mogućnosti primjene, od javne sigurnosti, nadzora, poljoprivrede, video produkcije do autonomnog kretanja, što će omogućiti učenicima najbolju pripremu i podršku za zanimanja i tehnologije budućnosti. Iznimno nam je drago što ćemo ovo, naoko kompleksno, ali u stvari iznimno korisno znanje moći prenositi mladima, jer upravo je to jedno od znanja koje je navedeno kao znanje potrebno za budućnost. Do prije koju godinu smo na razgovore za posao dolazili s položenim vozačkim ispitom i znanjem jednog stranog jezika, a sad nam tržište pokazuje da moramo imati puno šira znanja i interese. Mi smo samo jedan od kotačića koji će omogućiti da znanja koja smo mi stjecali dođu do što većeg broja mladih.", objasnio je Dragan Kovačević, projektni menadžer tvrtke Orqa.

Program obuke i edukacije učenika putem ovog posebnog STEM kompleta provodi se kroz šest faza. Nakon teorijskog uvoda u tehnologiju i upoznavanja s pravilima o sigurnom letenju, uči se fizika letenja i vještina upravljanja dronom putem realističnog simulatora. Zatim slijedi sklapanje mehaničkih i elektroničkih dijelova drona te radio i video komponenata, povezivanje i testiranje sustava, savladavanje vještine letenja u stvarnom okruženju te organizacija i provedba natjecanja. Zbog vjernog i intenzivnog doživljaja letenja, FPV je jedan od najbrže rastućih hobija vezanih za daljinski upravljane letjelice u kojem danas uživaju stotine tisuća ljudi širom svijeta, dok smo istovremeno svjedoci njegove neupitne važnosti i primjene u zanimanjima budućnosti.