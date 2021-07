Orgazmi bez iznimke čak i za vrijeme menstruacije

Orgazmi su nevjerojatni i obožavamo ih. Zapravo, mi ih štujemo. Orgazam stimulacijom klitorisa, G-točke ili bradavica, orgazam cijelog tijela - možemo ih nabrajati do sutra. Svaka vrsta orgazma može se različito doživjeti kroz različite intenzitete i trajanje, ovisno o tome na koji dio dijela ste fokusirani.

Nije stvar samo u osjećaju tjelesnog zadovoljstva, bitno je i ono što osjećate emocionalno. Neki od orgazama omogućuju vam otkriće novih senzacija na mjestima za koja niste znali da su zapravo erogene zone. Sebi i svom tijelu dugujete otkriti nove užitke koje do sad niste doživjeli. Možda taj užitak dolazi upravo tijekom orgazma. I znate što? Istina je, to je moguće i sigurni smo da ovo ne želite propustiti.

Statistike pokazuju kako žena u prosjeku potroši oko 3000 dana (nešto manje od 10 godina) života imajući menstruaciju. One dane u mjesecu većinom provode u nelagodi, grčevima, želji za slatkim i vrlo malo uživanja u orgazmu. Neke žene imaju izrazite bolove tijekom menstruacije ili osjećaju fizičku nelagodu, a u to vrijeme su im masturbacija i orgazmi zadnji na listi prioriteta. Neke se žene za vrijeme menstruacije osjećaju nezainteresirano, neprivlačno, ponekad i prljavo. Prva dva osjećaja posljedica su rada hormona, ali treći - izbjegavanje intimnih trenutaka samo zato što je menstruacija ''prljava'' više ne može biti izgovor.

Naravno, seks za vrijeme menstruacije nije za svakoga. Ipak, nemojte ovo uzimati zdravo za gotovo sve dok ne isprobate seks s INTIMINA Ziggy čašicom - dizajniranom s ciljem boljeg, čišćeg i ugodnijeg iskustva. Ako na to sve nadodate da menstruacija dolazi kao oblik seksualnog uzbuđenja, zahvaljujući hormonima koji utječu na bolji protok krvi u zdjeličnom dnu, to znači - bolji i jači orgazmi. Također, menstruacija je prirodni lubrikant koji stvara idealne uvjete za orgazam, posebno onima koji imaju poteškoće s vlažnošću intimnih dijelova. Ova kombinacija zvuči baš sočno - no, nemojte zaboraviti najbolju prijateljicu Ziggy čašice, SILU. Budući da vam je vulva osjetljivija nego inače, potrebna vam je mekša i nježnija igračka poput SILE koja će biti ključna u polaganom postizanju orgazma.

Otkrivanje različitih načina postizanja orgazma tijekom menstruacije, ako ste zdravi, svakako se preporučuje i spada pod redovite seksualne aktivnosti, a ne pod perverziju. Ovo je potpuno prirodna i zdrava navika tako da ne postoje prepreke i izlike da sebi uskratite užitak. Kako bismo vas potaknuli da uživate u orgazmima tijekom menstruacije, posjetite lelo.com jer kupovinom SILE poklanjamo Ziggy čašicu. Uz ovu kombinaciju, u potpunosti ste spremni za nezaboravne užitke, bez iznimke!