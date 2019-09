Organ Vida u godini stanke surađuje s festivalom Ekstravagantna tijela

Međunarodni festival fotografije Organ Vida će se u godini između dva izdanja okrenuti suradnjama s lokalnim organizacijama, a prva takva održat će se u rujnu u suradnji s festivalom Ekstravagantna tijela, na temu ljubavi.

Projekt će voditi četveročlani kustoski kolektiv, formiran iz dosadašnjeg festivalskog tima - Barbara Gregov, Klara Petrović, Luja Šimunović i Lea Vene.

Od 17. do 21. rujna organizirat će dvije izložbe, mlade poljske fotografkinje Karoline Sobel u Galeriji Šira te izložbu pokojnog kineskog fotografa Ren Hanga u Galeriji Kranjčar.

Samostalna izložba Karoline Sobel "Ako si ti dobro, i ja sam dobro" otvara se 17. rujna, na temu poljske LGBTQ zajednice suočene s problemima homofobije i isključenosti, najavljuju organiizatori.

Propitujući queer identitet kroz intimne portrete i fragmentirane prizore Varšave, autorica kritizira socijalne norme u poljskom društvu, a posebno se osvrće na koncept brige kao ranjivog, krhkog i često nevidljivog pojma koji podrazumijeva intimnost i blisku komunikaciju s drugima.

U suradnji s OstLicht galerijom iz Beča 19. rujna se otvara izložba "Zakorači ravno u moje srce" kineskog fotografa Ren Hanga, pregled njegovog radikalnog opusa kojim predstavlja portret vlastite generacije i komentira kinesko društvo.

Intimne fotografije prijatelja, s dozom humora, propituju društvene i moralne tabue u Kinu ali jednako tako progovaraju i o ljudskim odnosima, emocijama i prijateljstvima.

OV izdavaštvo će 17. rujna u Botaničaru predstaviti novu fotografsku knjigu Igora Ilića "Fake it until you make it".

Uz izložbeni program, u suradnji s Kontejnerom organizira i zajedničku cjelodnevnu međunarodnu konferenciju "Razveži vezu: Redefiniranje normativnosti u ljubavi", koja će se održati 21. rujna u Hali 5 Tehničkog muzeja Nikola Tesla u Zagrebu.

Kroz tri izlagačka panela predavač će temi ljubavi pristupiti iz različitih perspektiva - izlaganja će obuhvatiti analize intimnih odnosa s obzirom na nove načine preklapanja javnog i privatnog uslijed popularizacije društvenih mreža, zatim kritike diskursa prirodnih i društveno-humanističkih znanosti koji oblikuju dominantna shvaćanja ljubavi i seksualnosti te refleksije o odnosu ljubavi i umjetnosti (studije o reprezentacijama ljubavi u umjetnosti i promišljanja o prevođenju praksi ljubavi i brige u umjetnički rad).

S odsjecima za sociologiju i psihologiju zagrebačkog Filozofskog fakulteta u sklopu konferencije će se održati okrugli stol "Može li mononormativnost prestati biti norma (u Hrvatskoj)?", u sklopu kojeg će se diskutirati o poliamoričnim vezama - ljubavnim konfiguracijama u kojima partneri sporazumno započinju i održavaju ne-binarne privržene, intimne i seksualne odnose.

Održat će se i izvedbeno predavanje umjetničkog dua Blaue & Poppy u kojem će umjetnici govoriti o isprepletenosti svog umjetničkog rada i ljubavnog odnosa te izvesti važne trenutke svog umjetničkog ljubavnog arhiva.

Tjedan otvorenja zatvorit će se party programom koji će se u suradnji s kolektivom Ćelija održati u AKC Medika.

Ovogodišnji program nastavit će se 6. listopada svečanom dodjelom Nagrade Marine Viculin za 2019. u Galeriji Kranjčar.