Orbanova prikrivena pljuska

Mađarski premijer ima jako veliki ego. To nije tajna ni za koga tko ga pozna i tko je pratio razvitak njegove osobnosti. Viktor Orban, istina, najčešće pazi u javnosti na pristojan način ophođenja i koketira s time da je jednostavni, skromni dečko sa sela, koji s obje noge stoji čvrsto na zemlji. U stvarnosti on ima nešto od apsolutističkog vladara. Gotovo svakog petka se može čuti kao u svom govoru na državnom radiju, prikrivenom kao intervju, govori "ja", kad govori o svojoj stranci Fidesz, svojoj vladi i svojoj zemlji. Mađarska, to sam ja!

Orban nije osoba od koje bi se moglo očekivati da se iskreno ispriča - svejedno za što. Ali, mađarski premijer je upravo to učinio: on se ispričao. Za onu zloglasnu ciničnu Lenjinovu primjedbu o "korisnim idiotima", koju je parafrazirao, kad je govorio o onim kolegama iz Europske pučke stranke koji zahtijevaju isključenje Fidesza. Ta isprika je bila jedan od uvjeta koje mu je postavio predsjednik Zastupničkog kluba EPS-a Manfred Weber za ostanak u obitelji konzervativnih stranaka Europe.

U najboljem slučaju taktički manevar

Misli li Orban kod te isprike ozbiljno? Naravno ne! Osim toga on ni ne pomišlja na promjenu svoje politike ni svoga stila. Njegovo pismo u kojem moli oprost od istaknutih političara EPS-a je u najboljem slučaju taktički manevar. To se može iščitati već iz samog pisma. U njemu Orban najprije daje na znanje da neće promijeniti svoje držanje prije nego što prelazi na ispriku. A ona je napisana u konjunktivu.

Viktor Orban je kao predsjednik vlade jedne članice EU-a u proteklom desetljeću kao nitko do sada napadao Europu i Europsku uniju. U brojnim prilikama, kao u slučaju Zakona o medijima ili novog mađarskog ustava, on je taktičkim ustupcima Europsku uniju vukao za nos i na kraju krajeva pokazivao njezinu nemoć.Zanimljivo je da uopće ne postoji sukob oko onoga za što Orban naglašava da neće promijeniti svoje držanje. Za Mađarsku su tema migracije, zaštite kršćanske kulture i budućnosti Europe stvari o kojima se ne može pregovarati, piše Orban. Ali, kritičari Fidesza iz Europske pučke stranke uopäe i ne govore o temi migracije, nego o poštivanju demokratskih vrijednosti i načela pravne države u Mađarskoj. Sličnom konstrukcijom je Orban prošle godine već odbacio postupak EU-a prema Članku 7 protiv Mađarske: time bi trebala biti kažnjena mađarska politika migracije, rekao je on tada.

Nova najava borbe protiv "Imperija Bruxellesa"

Ako je potreban aktualni dokaz zašto Orbanova isprika nije ozbiljna, onda je to bio njegov govor povodom mađarskog nacionalnog praznika u petak (15. 3.): bio je to na neki način govor za otvaranje predizborne kampanje u Mađarskoj za izbore za Europski parlament i istovremeno velika najava borbe protiv EU-a - protiv "Imperija Bruxellesa" i "graditelja imperija", kako je rekao Orban. "Želimo narodima Europe da se oslobode svoga noćnog sljepila", rekao je Orban u svom govoru. I dodao: "Budite svjesni da svi mi u liberalnom europskom imperiju gubimo slobodu!"

Već proteklih dana su Manfred Weber i drugi političari EPS-a izrazili sumnju u iskrenost Orbanovog pisma. Najkasnije sad mogu biti sigurni: on je bio prikrivena i podrugljiva pljuska.