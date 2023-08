One Step Away uz Rumjackse ovaj četvrtak u Močvari

Omiljeni hrvatski punk rockeri One Step Away (OSA) pridružit će se u četvrtak (17. kolovoza) The Rumjacksima na pozornici u Močvari! Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 20 eura mogu se kupiti u Dirty Old Shopu i preko sustava CoreEvent, a na ulazu u klub koštat će 24 eura.

SATNICA:

20:00 Vrata

20:30 One Step Away

21:30 The Rumjacks

One Step Away ili OSA su furiozni punk rockeri koji su na sceni od 2000. godine. Prvijenac "V Šumi Drjeva Falidu" objavljuju 2005. Album uskoro postaje pravi hit na domaćoj underground punk sceni. Nakon jedanaest godina diskografske pauze, 2016. godine izbacuju drugi album "Ni grama srama" i spot za pjesmu "Nitko i ništa". Prošle godine izbacuju sjajno novo izdanje "Zzzzzzzzzzz" popraćeno s dva singla i spota za pjesme "Stavi nas tamo ispod" i u suradnji s azilom Dumovec "Dlakavi Anđeli". Redoviti su gosti festivala kao što su Ferragosto JAM, Punk Rock Holiday, Rocklive, RiRock, Sick As We Are, 3FF, Organizirani kaos... Sve to sjajne su reference i dokazi da se njihov nastup u Močvari ne smije propustiti. Članovi benda su Marko Kuhar, Zoran Piberčnik, Bojan Kurbanjev i Nino Rašidagić.

Rumjacksi su nastali 2008. u Sydneyu, ali od prije par godina članovi benda žive u Europi. Dosad su izdali pet studijskih albuma, dva live albuma i tri EP-a, a najaktualniji album "Hestia" iz 2021. promovirat će ovom prilikom u Močvari. Pažnju na sebe su, osim po već spomenutim vrlo upečatljivim nastupima, skrenuli velikim hitom "An Irish Pub Song" koja broji više od 85 milijuna pregleda na Youtubeu. Sigurno ste je čuli bar jednom na bilo kojoj rock slušaonici, a kad se slavi Sv. Patrik, onda ju je gotovo nemoguće izbjeći.

Članovi benda su: Mike Rivkees (vokal, akustična gitara), Gabriel Whitbourne (gitara, back vokal), Pietro Della Sala (bubnjevi), Adam Kenny - (mandolina, buzuki, bendžo, back vokal), Johnny McKelvey (bas, back vokal).