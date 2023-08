Diamond klub u Malinskoj kao centar svijeta

Krk, najveći otok hrvatske obale dosad najpoznatiji po izuzetno kvalitetnom obiteljskom i sportskom turizmu. No proteklih sezona Zlatni otok ubrzanim koracima se počeo razvijati u glazbenom smjeru i postati jedan od najtraženijih party i koncertnih destinacija na čitavom Jadranu. Samo ove godine posjetiti će ga dva DJ-a iz Top 10 najboljih na svijetu, glazbenici koji stoje iza hitova "teških" nekoliko milijardi pregleda i umjetnici koji su pomogli redefinirati elektronsku scenu. Nije nimalo loše za otok na kojem su svojevremeno svirali Iggy Pop i Simple Minds.

Impresivni nastupi najvećih glazbenih superstarova, po kojima prednjači klub Diamond u Malinskoj privlače na tisuće mladih ljudi željnih nezaboravnih DJ setova i koncerata, a imena koja su sletjela na Krk spadaju u sam vrh svjetske elektronske scene, ali i drugih žanrova. Primjerice, u srpnju ove godine plesnim podijem Diamond kluba gospodarili su velikani kao što je DJ David Morales, dobitnika Grammy nagrade, zatim utjecajni američki indie rokeri Interpol koji su stigli s novim albumom te legendarni NBA superstar Shaquille O'Neal u svom DJ Diesel izdanju.

Zvjezdana postava nastavila se i u kolovozu nastupima hitmakera Buraka Yetera, DJ veterana i vizionara Steve Aokija, sjajnog francuskog dua Ofenbach, kao i omiljenog regionanog maskiranog elektropop para Nipplepeople.

Kao da to nije dovoljno, jedan od najvećih klubova u Hrvatskoj će biti domaćin Sea Dance in Exile festivala, čime će "sijati kao Rihannini dijamanti" i dodatno zacementirati fantastičnu sezonu. Velika trojka - francuska globalna senzacija Willy William, house velemajstor Fedde le Grand i brazilski DJ superstar Alok od 17. do 19. kolovoza žarit će i paliti klubom u Malinskoj za vrhunac ljeta na vrelom Jadranu. Za kraj mjeseca planirano je i gostovanje odličnog njemačkog DJ-a i producenta hrvatskih korjena - Topica.

Ovogodišnji program glazbenih zvijezda koje stižu na Krk savršena je nadgradnja odličnog prošlog ljeta kad su line up ispunili Mahmut Orhan, Agents Of Time, Roger Sanchez, Mark Knight, Ofenbach, Burak Yeter, Shouse, Archie Hamilton i Magdalena te potvrda da se s pravom sljedećeg ljeta mogu očekivati još jača imena.