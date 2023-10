The March Violets u Boogaloou

U nedelju 15.10.2023. će po prvi puta u Hrvatsku doći Britanske post punk / goth rock legende The March Violets, a sa njima The Bellwether Syndicate, band legende punk i goth scene iz Los Angelesa, Williama Faitha koji je svirao u Christian Death, Shadow Project, Mephisto Waltz i osnivač je grupe Faith + The Muse.

Kao uvod u ovu posebnu večer će nastupiti zagrebački darkeri Phantasmagoria koji ove godine slave 35 godina postojanja, a glazbu će prije i poslije koncerta puštati DJ Tomi Phantasma.

The March Violets su osnovani 1981. godine u britanskom gradu Leads. Dolaze iz post punk scene i svoju su glazbu počeli stvarati po uzoru na svoje sugrađane The Sisters Of Mercy koji također dolaze iz Leedsa. The Sisters Of Mercy tj njihova izdavačka kuća Merciful Release im je 1982. objavila svoj prvi EP „Religious as Hell", a nakon toga i singl „Grooving in Green". 1983. The March Violets osnivaju svoju izdavačku kuću Rebirth records i objavljuju kultni singl singl „Crow Baby" sa kojim postaju jedni od glavnih aktera britanske goth scene i jedan od zaštitnih znakova tadašnjeg najpopularnijeg Goth okupljališta, londonskog Bat Cavea. Nakon toga objavljuju svoj najveći hit sve do današnjih dana „Snake Dance". 1984. objavljuju album „Natural History", a 1985. godine „Electric Shades" da bi 1987. godine prestali sa radom. 2007. godine se ponovo okupljaju, a 2013. godine objavljuju album „Made Glorious", i 2015. godine „Morality".

The Bellwether Syndicate osnovao je 2011. , William Faith sa svojom partnericom, voklaisticom "Scary Lady Sarah" Rose Faith, a na ovoj turneji promoviraju svoj novi album „Vestige & Vigil" koji je proglaše za jedan od najzanimljivijih albuma na novoj dark sceni zbog spoja žestokog old school post punk zvuka sa modernim dark izričajem.

Zagrebačka Phantasmagoria ove godine slavi 35 godina postojanja pa će tako na repertuaru biti uglavnom starije, pa i neke vrlo rijetko izvođene pjesme i to će biti sjajan uvod za ovaj post punk / goth rock spektakl.

Vrata se otvaraju u 19:00 sati, u 20:00 sati će na pozornicu izaći Phantasmagoria, u 21:00 sati The Beelwether Syndicate, a u 22:00 The March Violets.

Cijena ulaznica iznosi 20 € early bird (prvih 100 ulaznica), 25 € regularne ulaznice i 28 € na dan koncerta. Ulaznice se mogu kupiti preko Entrio.hr sustava, online i na Entrio prodajnim mjestima i u Dirty Old Shopu - Tratinska 34, Zagreb.