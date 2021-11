Ogromna gužva i redovi pred Akademijom

Jedno takvo umjesto u Zagrebu, ovaj je vikend, ugostilo tisuće ljudi, i stvorilo gužvu o kojoj se još priča.

Na ulazu na Advent u Akademiji likovnih umjetnosti, nazvan Advent u Akademiji, gdje se za otvorenje održavao besplatni koncert dvojca Nipplepeople, stvorio se nezapamćeni red, a interes za ulazak u Park ALU-a bio je doista ogroman.

Tisuće posjetitelja došlo je uživati u glazbi, čarobnom božićnom vrtu, nezaobilaznim adventskim delicijama, očaravajućim svjetlosnim efektima, bajkovitoj atmosferi posebno konstruiranih kupola, uz dašak kulture i umjetnosti koju donose skulpture i umjetnine izložene u Ilici 85.

Nipplepeople su nakon dvije godine nastupili u Zagrebu, a publika je pjevanjem, aplauzima i plesom pokazala koliko su oni, no i koncerti, falili ovom gradu.

Adventski program u Akademiji trajat će svaki dan do 1. siječnja 2022. godine i potpuno je besplatan a, nakon otvaranja prošlog vikenda, već ovaj tjedan slijede novi koncerti i zanimljivosti.

Ulaz u Park ALU-a otvoren je od 16 sati, dok koncerti počinju u 20 sati.

U srijedu, 1. prosinca posjetitelji će moći uživati u koncertu Borisa Štoka, riječkog glazbenika s vrlo posebnom bojom glasa, zanimljivim pjesmama i glazbenim putem, koji se kroz godine profilirao kao miljenik ženskog dijela publike, i to ne samo zbog svog izgleda. Boris je nedavno predstavio suradnju s djevojkama iz sastava Meritas što je rezultiralo jednom od ljepših dueta koji se trenutačno može čuti u eteru.



Petak u Akademiji rezerviran je za popularni program 'Oš, neš, u petak je treš' uz DJeve Kiki B & Sin. Riječ je o glazbenom programu koji je posljednjih godina punio Tvornicu kulture do posljednjeg mjesta a koji će posjetiteljima Akademije pružiti pjesme koje svi znamo i koje bi mnogi opisali kao „loše", a koje su, zbog svoje popularnosti, dugovječnosti i zvuka, kroz godine stekle kultni status, to jest, one koje oš, neš, kreneš pjevati kad ih čuješ.



Ovotjedni Advent u Akademiji, u nedjelju 3. prosinca, 'zatvara' popularni bend Svemirko, koji od 2019. godine iznova izaziva nezapamćen interes publike, a njihove pjesme polako ali sigurno nalaze put do svih gradova regije. Kombinacija raznih žanrova i synth popa, tekstovi s kojima se slušatelji na prvu poistovjećuju a nisu srcedrapajući ili socijalne tematike, kul stav i prava doza melankolije donijeli su im status regionalnog fenomena, pa se mogu očekivati nove gužve na ulazu u Park ALU-a.

Sve informacije i novosti o Akademiji mogu se pratiti na Instagram profilu te Facebook stranici, gdje će se detaljno objavljivati koncerti, program i ponuda, te ostale zanimljivosti ovogodišnjeg Adventa.