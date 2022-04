Održivost u fokusu svestrane futurologinje Darije Krivonos

Ne postoji kompanija koja u posljednjih godinu-dvije nije promišljala o održivosti poslovanja. Goruća je to tema koju ne možemo ignorirati ni u jednom aspektu života, kako na individualnoj razini, tako i na poslovnoj i globalnoj. Održivost čine tri stupa: gospodarstvo, društvo i okoliš, a svaki je jednako važan. Jedino u ravnoteži ove tri sfere možemo govoriti o stvarnom utjecaju i održivosti.

O održivoj budućnosti, tome što ona podrazumijeva i što danas trebamo napraviti kako bismo sutra mogli živjeti održivost razgovarat će se i na konferenciji Future Tense u zagrebačkoj Laubi 8. i 9. lipnja. Predavanje na temu održive budućnosti imat će Daria (Dasha) Krivonos, izvršna direktorica Instituta za studije o budućnosti u Kopenhagenu. Krivonos je futurologinja s dugogodišnjim iskustvom u upravljanju strateškim rizicima, kao i geopolitici, svjetskoj trgovini i gospodarstvu te klimi i okolišu.

„Radimo s društvenim nesigurnostima u području geopolitike, gospodarstva, financija i drugih sfera koji su elementi stvarne promjene, ali imaju različite potencijalne putanje. Primjerice, hoćemo li imati društvo bez fizičkog novca i je li to dobro ili ćemo zbog toga biti ranjiviji? Hoće li svijet nastaviti proces globalizacije kao dosad ili ćemo se više povezivati na regionalnoj razini, s naglaskom na regionalne vrijednosti? Nazaduje li demokracija ili samo uzima predah kako bi se vratila jača nego ikada? Budućnost nije dobra ili loša, neutralna je. Ono što mi radimo svaki dan utjecat će na to kakva će biti", rekla je Krivonos.

Čak i prije pandemije koronavirusa, predvidjela je da će individualizacija, koja je već bila mega-trend, doći i do poslovnog svijeta te da će zaposlenici tražiti prilagodbu radnog dana prema svojim potrebama i željama, što se u konačnici i dogodilo u posljednje dvije godine. Kao ključnu vještinu zaposlenika budućnosti ističe kreativnost, koja „ne mora biti povezana s inovacijom; ne morate biti Elon Musk, samo trebate razmišljati izvan okvira".

Kompanija koja je predvodnik na tržištu i već godinama je posvećena ciljevima održivosti je Nestlé, čiji će predstavnik sudjelovati na panel diskusiji s Darijom Krivonos na konferenciji Future Tense.

„Kako bismo stvorili bolju budućnost, moramo imati kritičnu masu pojedinaca, stručnjaka, relevantnih subjekata, da zajedno razumijemo i djelujemo prema stvaranju pozitivnih promjena. Ako postoji jedna stvar koja je potrebna za uspješnu prilagodbu izazovima sutrašnjice, onda je to zajedništvo - u načinu razmišljanja i spremnosti na poduzimanje akcija. Upravo su konferencije poput Future Tensea izvrsne polazišne točke i doprinose stvaranju takvog okruženja. Za Nestlé bolja budućnost podrazumijeva naše usmjerenje prema nultoj stopi, što znači nula negativnog utjecaja na planeti prirodu", rekao je Laurentiu Dimitriu, generalni direktor kompanije Nestlé za Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu.

Osim Darije Krivonos, zagrebačka Lauba 8. i 9. lipnja ugostit će još pet renomiranih svjetskih futurologa koji će iznijeti svoja predviđanja o budućnosti poslovanja. To su Daniel Susskind, Mike Bechtel, Ian Yeoman, Anne Lise Kjaer i Mike Walsh, koji će održati predavanja na teme: The Future of Work and Education, The Future of Technology, The Future of Tourism, The Future of Governance te The Future of Independent Thinking and Leadership.

Konferencija će trajati dva dana, 8. i 9. lipnja, a svaki dan će biti predstavljene tri tematske jedinice koje će sadržavati predavanje futurologa, panel diskusiju s futurologom, donositeljima odluka u javnom sektoru te relevantnim sugovornicima iz poslovne zajednice, ali i B2B standing talk na kojem će vodeći predstavnici poslovne zajednice raspravljati o mogućnosti primjene futuroloških predviđanja u poslovanju.

Više informacija o konferenciji potražite na www.futuretense.eu