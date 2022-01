Održan panel na temu financijske pismenosti u Hrvatskoj

U organizaciji Ustanove za obrazovanje odraslih - Callidus održana je panel-rasprava na temu financijske pismenosti, a u sklopu koje je predstavljen i Callidusov društveno odgovorni projekt O2 - Obrazovanjem do održivosti.

Tim projektom Callidus građanima omogućuje korištenje besplatnih edukacijskih materijala i aplikacija za razna područja interesa i dobne skupine, a koji su usmjereni na podršku cjeloživotnom učenju građana te im pomažu u stjecanju novih ili razvoju već postojećih životnih vještina u svrhu podizanja razine kvalitete života.

„Cjeloživotno obrazovanje iznimno je važan proces za svakog pojedinca koji želi ostati ukorak s vremenom i biti konkurentan na tržištu rada. Naš je cilj da u sklopu svojeg društveno odgovornog poslovanja, kao ustanova namijenjena upravo obrazovanju odraslih, omogućimo svim građanima besplatno korištenje edukacijskih materijala nastalih u sklopu završenih europskih projekata kojih je Callidus bio partner ili nositelj", istaknula je Carmen Tariba, ravnateljica Ustanove Callidus i osnivačica projekta O2.

Financijska pismenost prva je u nizu tema o kojima će građani imati priliku besplatno učiti iz edukacijskih materijala razvijenih u sklopu projekta pod nazivom Piggy Bank, a koji će biti dostupan putem platforme O2. Piggy Bank je e-learning platforma namijenjena podizanju razine financijske pismenosti za cijelu obitelj.

Financijska pismenost - nužna vještina modernog čovjeka

Razvoj tehnologije, trendovi na financijskom tržištu te širenje dostupnih financijskih usluga i proizvoda doveli su do toga da financijska pismenost postaje sve nužnija i važnija vještina modernog čovjeka, s čime se složila i blogerica Sandra Ferenčak. Na svojem blogu pod nazivom Tetka Sandra educira i savjetuje građane o tome zašto je financijska pismenost važna, kao i kako krenuti u štednju ili investicije. „Svoj sam blog pokrenula poučena dugogodišnjim iskustvom rada u upravljanju korporativnim financijama različitih kompanija. Isprva je to bio samo hobi, ali presretna sam što je to preraslo u nešto više i što sam u mogućnosti pomoći i motivirati građane da se počnu financijski odgovornije ponašati", izjavila je Tetka.

Koliko su zapravo Hrvati financijski pismeni?

Da svijest o važnosti financijske pismenosti u Hrvatskoj postoji pokazuje činjenica da je Vlada RH u lipnju 2021. donijela novi Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2021. do 2026. godine, kojim se jačanjem financijskog obrazovanja planira postići bolje financijsko upravljanje hrvatskih građana. Više o tome kakvo je trenutačno stanje na panel-raspravi objasnila je Anja Tkalčević,

analitičarka direkcije za zaštitu potrošača Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA): „U Hrvatskoj se bilježi porast razine financijske pismenosti, no istraživanje Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj pokazuje da, iako Hrvati pokazuju veću razinu financijske odgovornosti, dugoročno financijsko planiranje, primjerice, i dalje se ne nalazi na njihovu popisu prioriteta. To je pomalo zabrinjavajuća činjenica, s obzirom na to da je i pandemija bolesti COVID-19 pokazala da je financijska pismenost vještina koju moramo steći kako bismo donosili pravilne financijske odluke. Također, istraživanje je pokazalo da mladi u Hrvatskoj i dalje pokazuju najveći nedostatak financijskog znanja, stoga HANFA provodi niz edukativnih aktivnosti povezanih s financijskom pismenosti upravo prema mladima te se rado odaziva na projekte koji promiču važnost financijske pismenosti".

Kreativnost i inovativnost presudne su u pristupu mladima

Nedostatak obvezne financijske edukacije putem obrazovnog sustava, ali u nekim slučajevima i nedostatna razina financijske pismenosti roditelja, od kojih djeca uče kako upravljati novcem, neki su od razloga zašto su mladi iznimno ranjiva skupina kada je u pitanju financijska pismenost.

Jedna od institucija koja se u Hrvatskoj bavi javnim zagovaranjem programa koji potiču financijsku pismenost građana te financijsku osviještenost i odgovornost kao i uvođenje sustavne financijske edukacije je Hrvatski institut za financijsku edukaciju HIFE. Predsjednica HIFE-a Danijela Princi Grgat na panel-raspravi je naglasila: „Odgovorno upravljanje novcem, promišljena kupnja, vođenje osobnog budžeta i dugoročno financijsko planiranje samo su neke od stavki financijske pismenosti koje je potrebno učiti i razvijati od ranog djetinjstva. Korištenje kreativnih i inovativnih obrazovnih metoda i alata najbolji je način da se mlade što više uključi u proces financijske edukacije".

U kontekstu financijske edukacije djece i mladih voditelj osiguranja kvalitete u Callidusu Miro Tariba je istaknuo: „Kako bismo zainteresirali mlade za temu, koristimo se kreativnim i inovativnim pristupima u učenju, zbog čega smo upravo u tom smjeru radili na razvoju projekta Piggy Bank. Na platformi su stoga dostupni različiti edukacijski materijali, poput stripova za najmlađe, kvizova i escape room zadataka za mlade te poučnih radionica i tekstova za roditelje i odgajatelje čija je svrha na edukativan, interaktivan i zabavan način financijski opismeniti građane svih dobnih skupina".

Cjeloživotno obrazovanje - idealan put prema održivosti društva

Na kraju iznimno korisne i zanimljive panel-rasprave ravnateljica Ustanove Callidus i osnivačica projekta O2 Carmen Tariba istaknula je kako Callidusov novi projekt podiže iskustvo cjeloživotnog obrazovanja na posve novu razinu, predstavljajući idealan put prema održivosti društva. U sklopu projekta O2 trenutačno je moguće pristupiti programu financijske pismenosti, a tijekom godine otvarat će se mogućnosti pristupa i mnogim drugim projektima i edukacijama prilagođenima svim uzrastima, interesima i potrebama, a koji se bave temama poput osnaživanja žena za STEM karijere, stjecanja transverzalnih vještina kod NEET skupine, osnaživanja zelenog poduzetništva i mnogim drugima.

Svi edukativni projekti i materijali platforme O2 te novosti projekta dostupni su i mogu se koristiti na Callidusovoj mrežnoj stranici. - link na O2