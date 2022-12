Od danas je dozvoljena pirotehnika?

Od 27. prosinca do 1. siječnja dopušteno je korištenje pirotehnike, osim petardi i redenika kategorija F2 i F3, čija je nabava i uporaba potpuno zabranjena! Prijatelji životinja mole građane da ne koriste niti dozvoljenu pirotehniku, poput raketa i vatrometa, jer je i takva pirotehnika opasna, uznemiruje ljude i životinje, zagađuje zrak i stvara smeće po ulicama.

Također, smatraju da je apsurdno da je dopušteno korištenje ostale pirotehnike od 27. do 30. prosinca jer se tada ništa ne slavi. Njihov je prijedlog da se prodaja ostale pirotehnike iz kategorija F2 i F3 dopusti samo u razdoblju od 27. do 31. prosinca, a da se njihova uporaba dopusti samo u razdoblju od 31. prosinca do 1. siječnja, a ne i 27., 28., 29. i 30. prosinca.

Osvrnuli su se i na slučaj nesretne mačke iz Splita kojoj su nepoznati počinitelji petardom raznijeli dio lica, pa je morala biti eutanazirana: „Boli nas ta golema razina nerazumijevanja, izostanak empatije i nedostatak želje da se zaštite slabiji. Ne razumijemo otkud toliko zloće i okrutnosti u ljudima. Nije im dosta što uznemiruju djecu, starije i bolesne osobe, divlje i kućne životinje. Očito im je dosadilo zapaliti petardu i čekati da pukne pa su u taj ionako uznemirujući proces uključili mačku koja se nije mogla obraniti. Moguće je i da im je prišla s povjerenjem ne znajući da će ju traženje hrane koštati raznesena lica i izgubljena života..."

Dodaju da ljudi koji koriste pirotehniku ne mogu sagledati širu sliku i pokazati brigu za druge jer im je bitnija njihova kratkotrajna zabava: „Dokle god je korištenje pirotehnike dopušteno, bit će i mrtvih životinja, raznesenih prstiju kao u slučaju 9-godišnjeg dječaka iz Zagreba, izgubljenih očiju i amputiranih šaka. Na sreću, idemo prema točki u kojoj će se skupiti kritična masa i pirotehnika će postati stvar prošlosti i primitivizma. Zato još jednom pozivamo sve da se suzdrže od korištenja bilo kakvih pirotehničkih sredstava te da pozivom na 112 ili na broj lokalne policijske postaje prijave sve koji i dalje koriste zabranjene petarde i redenike. Takvom prijavom mogu spasiti dijete od stravične ozljede i životinju od smrti."

Žrtve petardi su psi, mačke, ptice, ali i ostale životinje koje imaju daleko osjetljiviji sluh i vid od ljudi. Prestrašeni nepodnošljivo jakim zvukovima eksplozija pirotehnike, u vrijeme blagdana mnogi psi i mačke bježe u panici daleko do svojih domova, pri čemu često skončavaju živote pod kotačima vozila. Dok neke kućne životinje bježe, neke zbog straha ne mogu uopće normalno funkcionirati, prošetati se niti jesti, pa su njihovim ljudima jedini izlaz sredstva za smirenje kako ne bi došlo do onog najgoreg - zatajenja srca i smrti.

Iz udruge Prijatelji životinja pohvaljuju Labin, Rovinj, Čazmu, Opatiju, Samobor, Rijeku, Pulu, Cres, Zabok, Sukošan, Lovran, Gornju Stubicu, Novigrad, Dugu Resu, Oroslavje, Varaždin, Osijek, Poreč, Zabok i sve druge gradove koji su se odazvali na njihov apel da odbace vatromet za doček Nove godine, kao i trgovine koje iz obzira prema ljudima, životinjama i okolišu neće prodavati nikakvu pirotehniku. Vjeruju da će i ostali pratiti ove zaista dobre primjere.

Više argumenata o nužnosti potpune zabrane pirotehnike nalazi se na www.prijatelji-zivotinja.hr.