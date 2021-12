Od danas dopustena pirotehnika, ali petarde ne

Iako je od danas do 1. siječnja dopušteno korištenje pirotehnike, to se ne odnosi na petarde i redenike iz kategorija F2 i F3, čija je nabava i uporaba od početka ove godine potpuno zabranjena! Apsurdno je da je dopušteno korištenje pirotehnike od 27. do 30. prosinca, kada se ništa ne slavi. Iz udruge Prijatelji životinja mole građane da ne koriste ni dopuštenu pirotehniku iz navedenih kategorija, poput raketa i vatrometa, jer i takva pirotehnička sredstva uznemiruju ljude i životinje te zagađuju zrak i okoliš. Osim toga, službenim dopisom, koji su uputili svim lokalnim zajednicama, zamolili su i gradove da odustanu od novogodišnjeg vatrometa.

Koliko je opasna sva pirotehnika govori aktualni događaj kada su vatrogasci u posljednji tren spriječili mogući požar stana u Zagrebu, nakon što je ubačena raketa uzrokovala požar na balkonu. Zamaskirani nepoznati počinitelj ubacivanjem petarde, unatoč tome što su zabranjene, zapalio je kontejner, a u susjednoj Srbiji jaka petarda raznijela je ruku 14-godišnjoj djevojčici. Kao i ranijih godina, svjedočimo i mnogim slučajevima psihičkih šokova, stradavanja i bježanja životinja zbog buke nastale bacanjem pirotehničkih sredstava.

Prema podacima iz Italije, oko 5000 kućnih životinja godišnje umire od srčanog udara izazvanog eksplozijom petardi! Znanstvena istraživanja potvrdila su da glasni zvukovi imaju negativan učinak na kućne, domaće i divlje životinje. Velika razina buke može oštetiti njihov znatno osjetljiviji sluh od ljudskoga te izazvati psihički šok ili zastoj srca. Iznenadni bljeskovi svjetla iznimno štete pticama, koje noću slabije vide, a mogu oštetiti i ljudski vid.

„Pozitivan trend u svijetu je da gradovi odustaju od organiziranja vatrometa i uporabe bilo kakvih bučnih pirotehničkih sredstava za proslavu Nove godine te se okreću načinima slavlja koji ne uzrokuju buku, eksplozije i zagađenje okoliša. Danas zaista ima puno izbora i vatrometi nisu nužni kako bi se obilježio prelazak iz jedne godine u drugu. To su prepoznali i neki gradovi u Hrvatskoj, pa su novac koji bi potrošili za organizaciju vatrometa prošle godine usmjerili na štednju, donacije ili na druge oblike proslave. U inozemstvu doček Nove godine obilježavaju alternativama poput svjetlosnih efekta, dronova, lasera, reflektora i videomapiranja", pojašnjavaju Prijatelji životinja.

Napominju građanima da pozivom na 112 ili pozivom na broj lokalne policijske postaje prijave policiji svako korištenje zabranjenih petardi i redenika jer i dalje ima onih koji preostale zalihe petardi i redenika nisu predali MUP-u ili vratili u trgovine gdje su ih kupili.

Više informacija, kao i argumenti za zabranu sve bučne pirotehnike, nalazi se na www.prijatelji-zivotinja.hr.