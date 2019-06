Oceani rastu prebrzo...

Oceani prekrivaju dvije trećine planeta i presudni su za život na Zemlji, a kao ekološka tema spominju se tek u raspravama o onečišćenju plastikom, no znanstvenici upozoravaju da bi zbog globalnog zatopljenja razine mogle porasti do dva metra do kraja 2100.

Oceani su presudni za život na Zemlji, no oni su često predmet rasprave o okolišu samo kada je riječ o onečišćenju plastikom ili smanjenju ribljeg fonda, upozoravaju stručnjaci, piše portal France 24.

"Imamo važnu priliku da tijekom sljedećih 18 mjeseci učinimo nešto za oceane", rekao je Dan Laffoley iz Međunarodnog saveza za očuvanje prirode.

Međuvladin panel o klimatskim promjenama Ujedinjenih naroda (IPCC), u godišnjem izvješću u listopadu 2018. upozorio je na učinke globalnih porasta temperatura, a ovog će rujna objaviti najnovije procjene o stanju oceana.

"Izvješće IPCC-a bit će prilično tmurno", rekla je Lisa Speer, direktorica programa međunarodnih oceana u Vijeću za obranu prirodnih resursa.

Porastom razina stakleničkih plinova u atmosferi rastu i razine mora.

Oceani trenutno dopiru do kopna za oko 3,3 milimetra po godini, a to se i ubrzava. Prema posljednjoj procjeni IPCC-a iz 2014., razine mora mogle bi se povećati i do jednog metra do kraja stoljeća.

No novije studije, koje su razmatrale više različitih scenarija planiranja, ističu kako bi trenutni trendovi zatopljenja mogli podići razine mora i za dva metra do 2100.

"Mi znanstvenici smo zatečeni razmjerima, dubinom i brzinom promjena", rekao je Laffoley uoči Svjetskog dana oceana.

Svjetski dan obilježava se od 1992. na prijedlog Kanade kako bi se podsjetilo na važnu ulogu koju oceani imaju u svakodnevnom životu. Oni su pluća našeg planeta koja osiguravaju većinu kisika koji udišemo, navodi se na stranicama Ujedinjenih naroda.

Ovogodišnje manifestacije održane su pod geslom "Rod i ocean".

Prema poruci glavnog tajnika UN-a, suzbijanje rodne neravnopravnosti ključno je za ostvarenje ciljeva održivog razvoja za oceane do 2030. godine,

"Moramo osigurati i dokončati nesigurne radne uvjete i jamčiti da žene imaju jednaku ulogu u djelatnostima povezanima s oceanom", poručio je Antonio Guterres.

Na današnji dan tisuće volontera sakupljale su plastične proizvode i ostali otpad među stijenama i plažama duž baskijske obale u Španjolskoj, dok su ronioci čistili otpad u moru, prenosi agencija Reuters.

Ronioci su izvukli zahrđale komade željeznog otpada, trolejbus i bicikl te plastični otpad. Volonteri u plavim majicama uklanjali su plastični otpad iz sitnog pijeska te skupljali veće predmete poput boca.