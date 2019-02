Objavljene nominacije za 26. Porin

Na svečanoj ceremoniji u zagrebačkom Matis Absolute Loungeu objavljene su nominacije za 26. izdanje Glazbene nagrade Porin.

Glasačko tijelo u prvom krugu glasanja svoje favorite je biralo među ukupno 2007 ovogodišnjih prijava raspoređenih u 36 kategorija. Najviše prijava i ove godine pristiglo je za kategoriju Pjesma godine za koju su prijavljene čak 272 skladbe, a velik je interes i za kategoriju Album godine za koju su prijavljena 104 albuma. Organizatori ističu povećanje od 10% u broju nakladnika u odnosu na prethodnu godinu, posebice onih nezavisnih.

Prema glasovima struke najviše nominacija, po njih šest, osvojili su Massimo i Vojko V sa svojim suradnicima.

Massimo konkurira u kategoriji Pjesma godine za singl "Nama se nikud ne žuri" izveden u suradnji s grupom Vatra, za Najbolji album pop glazbe, za Najbolju vokalnu suradnju s grupom Vatra, a producent Nikša Bratoš nominiran je u kategoriji Najbolje produkcije za pjesmu "Lice varalice" te još jednom u konkurenciji Najbolje snimke s Domagojom Perišićem. Album "Sada" također je nominiran u kategoriji Najboljeg likovnog oblikovanja, a autori su Walter Sirotić, Dinko Tolić i Massimo.

Vojko V nominiran je u kategoriji Album godine, Pjesma godine, Najbolji album klupske glazbe, Najbolja muška vokalna izvedba, Najbolji video broj kojeg potpisuje Rino Barbir te u kategoriji Najbolje likovno oblikovanje autora Mate Žaje.

Za album godine nominirani su Mile Kekin s albumom "Kuća bez krova", Goran Bare i Majke s albumom "Nuspojave", Detour s albumom "TourDetour", Vojko V s albumom "Vojko" i Parni Valjak s albumom "Vrijeme".

U kategoriji Pjesma godine nominirane su pjesme: "Ako te pitaju" autorskog dvojca Tončija i Vjekoslave Huljić u izvedbi Petra Graše, „Bez tebe" autora Nenada Borgudana u izvedbi grupe Detour, „Nama se nikud ne žuri" autora Ivana Dečaka u izvedbi grupe Vatra s Massimom, "Rekao si" autora Ante Pecotića koju izvodi Nina Badrić te pjesma „Ne može" autora i izvođača Vojka V.

U kategoriji za Najbolju žensku vokalnu izvedbu nominirane su Josipa Lisac, Nina Badrić i Antonela Doko. Za najbolju mušku vokalnu izvedbu ove godine nominirani su Petar Grašo, Vojko V i Marko Tolja.

U kategoriji Najbolji album zabavne glazbe nominacije su osvojili album „Glas juga" Gorana Karana, „Samo s tobom sam upoznao ljubav" Marka Škugora te „Valkira" Indire Forze.

Josipa Lisac, Goran Bare i Majke te Detour također se ističu s velikim brojem nominacija.

Josipa Lisac s albumom "From Croatia Records Studio - Tu u mojoj duši stanuješ..." u suradnji s Goranom Martincem nominirana je u još tri kategorije: Najbolji album pop glazbe, Najbolja produkcija i Najbolja snimka. Suradnja s Hladnim pivom rezultirala je nominacijom u kategoriji Najbolja vokalna suradnja.

Goran Bare i Majke nominaciju imaju i u kategoriji Najbolji album rock glazbe te također u kategoriji Najbolja izvedba grupe s vokalom gdje su im konkurencija Detour i Parni Valjak. Album "Nuspojave" nominiran je u kategoriji Najbolje likovno oblikovanje, koje autorski potpisuje Daniel Ille.

Grupa Detour osim nominacija za album i pjesmu godine, za glasove struke natjecat će se i u kategorijama Najbolji album pop glazbe te Najbolja izvedba grupe s vokalom.

U kategoriji Najboljeg albuma jazz glazbe nominirani su Radojka Šverko s albumom "As Time Goes By (Live at Jazz.hr), Branimir Gazdik s albumom "Link" te Zvjezdan Ružić Sextet s albumom "Pandaland".

U kategoriji za najbolji album klasične glazbe nominacije su osvojili album "Berislav Šipuš: Zajedno" raznih izvođača, album "Franjo Dugan: Sabrana djela za orgulje" Pavla Mašića te album "Ne le tue braze / U tvoje ruke" vokalnog ansambla Antiphonusa.

Sve nominirane pogledajte OVDJE.