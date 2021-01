Nulta stopa tolerancije prema svakom obliku uznemiravanja

"Svjedoci smo zbivanja i svjedočanstava koja se posljednjih dana pojavljuju u medijima, a koja se odnose na slučajeve raznih oblika nasilja i uznemiravanja, najčešće seksualnog. Kako veći broj navedenih slučajeva uključuje, i to s obje strane, one ljude s kojima članovi naše udruge svakodnevno surađuju, to nas se na svaki način tiče", stoji u priopćenju HRUP-a.

Napominju kako ta svjedočanstva osvještavaju "opseg problema kojeg nismo bili svjesni".

"Naša je dužnost da postanemo svjesniji, da prisutno i bez osuđivanja čujemo što se događa oko nas i da se naše kolegice i kolege osjećaju sigurno podijeliti s nama svoja iskustva. Jasno i nedvosmisleno te s punom posvećenosti naglašavamo: Hrvatska udruga producenata ima nultu stupu tolerancije prema bilo kojem obliku nasilja ili uznemiravanja", poručuju.

U priopćenju dalje ističu kako je njihov stav da je svaku prijavu nužno pažljivo proučiti i ozbiljno se s njom pozabaviti u skladu s normama i zakonima, te pozivaju sve strukovne udruge da hitno zajednički pristupe izradi protokola kako postupati u slučajevima zlostavljanja ili uznemiravanja, a koji bi pomogao da svi znaju kako se ponašati i kako se nositi s takvim prijavama i njihovim posljedicama te ujedno beziznimno i sveobuhvatno zaštiti žrtvu.

"Kako je činjenica da žrtve vrlo često zatomljuju razne oblike nasilja, smatramo našom dužnošću pozvati sve naše suradnike da ubuduće, neodložno i s punim povjerenjem, prijave producentima bilo kakav nepriličan ili nasilan čin bilo kojeg člana ekipe, kako bi se poduzeli koraci da se takvi događaji spriječe na najefikasniji mogući način i da se pokrenu odgovarajući postupci ako je potrebno", dodaju nadalje iz HRUP-a.

Naglašavajući kako HRUP nije tijelo progona niti može preuzeti tu ulogu, ističu kako ono ipak može u okviru svojih ovlasti učiniti maksimum da prevenira bilo kakve slučajeve zlostavljanja ili uznemiravanja bilo koje vrste, a koji se mogu dogoditi u okviru projekata koje provode članovi HRUP-a.

Jednako tako, za sve slučajeve koji su se događali u prošlosti, HRUP je na raspolaganju drugim organizacijama i udrugama kako bi se zajednički utvrdile neosporne činjenice i odgovarajuće postupilo, stoji u priopćenju.