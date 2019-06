Novo desno krilo u Europskom parlamentu

Pod vodstvom Lige, desno radikalne vladajuće stranke u Italiji, u novom sazivu Europskog parlamenta formiran je novi klub zastupnika koji čine desnonacionalne i desno populističke stranke iz devet zemalja. Marco Zanni (Liga), novopečeni šef tog zatupničkog kluba govorio je o ciljevima novog krila koji su usmjereni na kritiku EU-a. U početku je bilo problema s razumijevanjem, s obzirom da je Zani govorio talijanski, a nije bilo prijevoda. Šefica francuskog Rassemblement Nationala (RN) Marine Le Pen je grozničavo petljala po gumbovima, njemački zastupnik iz redova AfD-a Jörg Meuthen iznervirano je pritiskao slušalice na uši...

Kad je na kraju pronađen prevoditelj, Zanni je govorio brzo i elokventno o osnovnim načelima ove šarene nacionalističke grupe. Oni žele spriječiti europsku super-državu, miješanje EU-a u poslove država članica i žele više slobode i suvereniteta pri odlukama o novčanim izdacima. Marko Zanni, koji je u početku bio član populističkog Pokreta pet zvjezdica, a potom promijenio dres i otišao u desnu Ligu, kazao je da ovaj zastupnički klub ne želi "interne transfere unutar Europske unije". On time demonstrira stav svog stranačkog šefa Matea Salvinija koji u sporu oko proračuna s Europskom komisijom traži da se talijanski novac troši samo na Talijane. Populistička vlada u Rimu ne želi poštivati pravila koja važe u svim članicama zone eura.

S eurom ili bez njega?

Šef stranke Finci Jussi Halla-aho zagovara trenutno i potpuno ukidanje zajedničke valute i raspuštanje eurozone koju čini 19 država. Toliko daleko čak ne želi ići ni Jörg Meuthen (AfD), iako tvrdi da Njemačka nije uopće toliko profitirala od uvođenja evra. "Mi želimo jednu drugačiju eurozonu", kazao je Meuthen za DW. On bi, na primjer, mogao zamisliti uvođenje paralelnih valuta.

Talijanski populisti razmišljaju o izdavanju novih mjenica za podmirivanje računa u Italiji, što je u suprotnosti s pravilima eurozone. Austrijski zastupnik iz redova Slobodarske stranke Austrije (FPÖ) Vilimsky o tome puno ne razmišlja. "Za prosperitet nam je potreban euro", smatra Vilimski. To što oko centralnih pitanja europske politike, kao na primjer oko eura, ne vlada sloga u novom zastupničkom klubu, za Vilimskog nije vrijedno pažnje. "Ne vlada ni u drugim zastupničkim klubovima", tvrdi on.

Još jedna manjina

Francuskinja Marin Le Pen, koja se nije kandidirala za Europski parlament i koja je nazočila samo kao šefica stranke, govorila je o europskoj šahovskoj ploči politike na kojoj sada stoje drugačije figure."Ovo je potpuno nova situacija. Ton će biti drugačiji i to ne samo u Parlamentu već i u Vijeću." A tamo su zastupljene vlade država članica. Kako je došla do ove procjene nije baš jasno. Finac Jussi Halla-aho sve vidi malo realističnije: "Mi smo manjina, ali ova manjina je veća nego što je bila ranije. Osnivanje ovog zastupničkog kluba dokazuje da i nacionalisti mogu surađivati."

Nova grupa na petom mjestu

Do sada su desni populisti i desni radikali u Europskom parlamentu bili podijeljeni u tri zastupnička kluba. U novom sazivu su još samo dvije desne skupine. Sa 73 zastupnička mjesta tu je novoosnovani klub Identitet i demokracija (ID) koji je peti po veličini. Drugu desnu grupaciju čine poljski desničari i britanski konzervativci. Najveći klub čine kršćanski demokrati (EPP) sa 179 mjesta, socijaldemokrati sa 152, liberali sa 110 i zeleni sa 76 zastupničkih mjesta. Stranka Brexit britanskog poslanika Nigela Faragea koja je neprijateljski nastrojena prema EU-a udružila se s talijanskim populistima, Pokretom pet zvjezdica, najvećom strankom u vladajućoj koaliciji Italije.

Težišta će se, međutim, nakon Brexita koji je sada zakazan za 31. listopada, malo promijeniti. Desničari će tada imati tri zastupnika više, dakle 76 mjesta u parlamentu. Zeleni će imati samo 69 zastupnika. A od predizbornog cilja šefa Lige, da postanu najjača struja u parlamentu, desničari su još daleko. Oni pokušavaju pridobiti mađarski Fidesz premijera Viktora Orbana. On je trenutno "u klinču" s klubom kršćanskih demokrata pa je još upitno gdje će smjestiti svojih 13 zastupnika.Kad bi Orban promijenio stranu, onda bi pučani (EPP) pali na 166 zastupničkih mjesta dok bi Identitet i demokracija povećao broj zastupnika na 89.

Prijatelji EU-a moraju stisnuti redove

S gubicima koje su pretprile narodne stranke i porastom manjih grupa, u Europskom parlamentu je po prvi put nužno formiranje koalicije od najmanje tri kluba zastupnika kako bi se osigurala stabilna većina. Kako kršćanski demokrati, socijaldemokrati, liberali i zeleni isključuju mogućnost suradnje s desnim populistima, morat će ubuduće puno tješnje surađivati.

Platfroma za istraživanje javnog mnijenja "poll of polls" je izbrojala sve zastupnike u svim klubovima koji su skeptični prema EU-u i one koji su prijateljski nastrojeni prema njemu te došla do sljedećeg rezultata: u novom sazivu Europskog parlamenta će sjediti 473 prijatelja Europske unije i njezin 251 protivnik. Za 27 zastupnika nije se moglo jasno utvrditi jesu li prijatelji ili neprijatelji Europske unije.