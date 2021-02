Novitet Philips Monitorsa linije B

Posljednji novitet u liniji B Philips Monitorsa novi je Philips 243B1JH (dijagonala 23,8 inča/60,5 cm), koji obuhvaća sve potrebne elemente za ugodnu i sigurnu produktivnost. Novi Philipsov monitor nudi hibridni USB utor kako bi pojednostavnio spajanje: jedan USB dvostruki mrežni kabel s priključcima tipa C i A za isporuku videa, Ethernet, power-charge (do 100 W) i DisplayLink. To je idealno rješenje za one koji traže monitor koji ima sveobuhvatnu povezanost, udobnost i sigurnost - neovisno o tome radi li se o kompleksnim set-upovima, zakrčenim uredima ili zajedničkim open-spaceovima.

Jednostavan i potpuno poveziv

Radno mjesto trebalo bi biti jednostavno, udobno i organizirano. Zbog toga USB portovi Philipsovih monitora isporučuju univerzalnu replikaciju priključaka za jednostavnu, cjelovitu i urednu vezu. Philips 243B1JH ima hibridni USB dock s utorima USB-C i USB-A. USB-C je tanki, reverzibilni konektor koji omogućuje jednostavno priključivanje jednim kabelom, brz prijenos podataka i punjenje prijenosnog računala izravno s monitora (s isporukom snage do 100 W). USB-A s DisplayLinkom omogućuje gotovo bilo koju najnoviju upotrebu prijenosnog računala. Osim toga, ugrađeni RJ-45 Ethernet osigurava veću sigurnost podataka, a DisplayPort-out omogućuje lako lančano povezivanje. DisplayPort-out omogućuje povezivanje ostalih monitora visoke razlučivosti samo jednim kabelom od vašeg prvog zaslona na računalo, što pomaže stvoriti čistu radnu površinu, bez gnjavaže oko kabela i žica, jer organizirani prostor njeguje i odražava jednako organiziran um.

Performanse i sigurnost

Philips 243B1JH optimizira doživljaj gledanja. Sadržava zaslon IPS LCD koji osigurava široke kutove gledanja od 178 stupnjeva i oštre slike živih i preciznih boja te dosljednu svjetlinu. To je osobito važno kada se radi u timovima ispred jednog, zajedničkog monitora: moguće je izvrsno vidjeti zaslon iz gotovo bilo kojeg kuta, bez ugrožavanja reprodukcije slike. Za ugodnije iskustvo gledanja i dobrobit korisnika, ovaj model također uključuje postavku Philips LowBlue Mode i tehnologiju Flicker-Free, a ima i certifikat TÜV Rheinlend.

Novi monitor Philips 243B1JH pravi je izbor za one koji žele veću sigurnost. Najnovija pop-up web kamera opremljena je naprednim senzorima za prepoznavanje lica Windows HelloTM, što korisnicima omogućava iznimno jednostavnu prijavu na njihove Windows uređaje za manje od dvije sekunde (tri puta brže od lozinke).

Ekološki prihvatljiv

Kao i cijela linija B, ovaj model ispunjava mnoštvo ekoloških standarda i certifikata kao što su EnergyStar 8.0, EPEAT, TCO Certified Edge i RoHS. Ugrađeni PowerSensor otkriva prisutnost korisnika i prilagođava svjetlinu monitora (smanjuje svjetlinu kad se korisnik odmakne), što dovodi do duljeg vijeka trajanja i uštede energije do čak 80 posto. Uza sve to, monitor je opremljen LightSensorom koji automatski prilagođava svjetlinu slike u skladu s uvjetima osvjetljenja u sobi, uz minimalnu potrošnju energije.

Monitor Philips 243B1JH dostupan je od veljače po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 3172,00 kn.