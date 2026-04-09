Novi Zvučko 18. travnja u Grif baru

Omiljeni dječji glazbeni program Zvučko vraća se u zagrebački Grif Bar u subotu, 18. travnja od 10. do 13. sata , s novim proljetnim izdanjem i posebnim programom za najmlađe, karaokama Mini Vanilli . Djeca će ponovno imati priliku stati pred mikrofon i, uz originalne glazbene podloge, pokazati svoje pjevačke sposobnosti u opuštenoj atmosferi.

Mini Vanilli karaoke osmišljene su posebno za djecu, bez natjecateljskog pritiska, s naglaskom na zabavu i izražavanje. Mali pjevači moći će zapjevati omiljene pjesme, zaplesati i zabaviti se pred publikom, a tko zna, možda upravo na Zvuku budu otkrivene nove muške glazbene zvijezde koje pjevaju i plešu bolje od svojih roditelja.

No, Zvučko je i ovoga puta puno više od same glazbe. Uz DJ slušaonicu i karaoke, mališane očekuje i kreativni program koji uključuje radionice uz animatora, kutak za crtanje te prostor za slobodnu igru ​​i ples. Sve aktivnosti osmišljene su kako bi se djeca potaknule na kreativnost, maštu i zajedničko stvaranje, dok roditelji mogu uživati ​​u opuštenoj atmosferi i veselom subotnjem jutru.

Zvučko nastavlja omiljenim je čitanjem za djecu , a ovoga puta na repertoaru će biti slikovnica s glazbenom tematikom , koja će dodatno povezati program i potaknuti djecu na slušanje i maštanje. Djecu će, kao i uvijek, zabavljati animator koji će kroz igru ​​i interakciju održavati veselu atmosferu tijekom cijelog programa.

Zvučko je jedinstven program koji na razigran i kvalitetan način spaja glazbu, igru, čitanje i kreativnost, nudeći djeci i roditeljima sadržajno i opušteno subotnje jutro. Koncept je prilagođen djeci, ali i roditeljima, jer su ovdje svi pozvani sudjelovati, zaplesati, zapjevati ili jednostavno uživati ​​u zajedničkom iskustvu.

Program organizira Dostava zvuka , a ulaz je besplatan .