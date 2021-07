Novi zakonski prijedlozi Europske komisije

Europska komisija nedavno je predstavila zakonske prijedloge u sklopu paketa 'Fit for 55' čiji je cilj do 2030. godine smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 55 posto. Radi se o najambicioznijoj strategiji za zaštitu klime u svijetu, koja bi trebala znatno utjecati na svakodnevni život ljudi, ali i na cjelokupnu europsku ekonomiju. Prijedlozi sadrže obvezujuće stavke kojima će države članice EU osigurati potrebnu infrastrukturu za sve oblike transporta i njeno jednostavno korištenje za širok spektar korisnika.

„Skoro polovica stakleničkih plinova u Hrvatskoj danas dolazi iz zagađenja prometom. Zbog toga je nužno, da bi dosegli ciljeve inicijative, utjecati na promet i izvore energije u njemu. Dostupno i najlakše izvedivo rješenje zagađenja prometom upravo je tranzicija na elektromobilnost, a zakonski prijedlozi koje je predstavila Europska komisija svakako su korak u pravom smjeru", ističe Hrvoje Prpić, predsjednik udruge vozača električnih vozila Strujni krug.

Poboljšanje infrastrukture za punjenje

Među obaveznim nacionalnim ciljevima nalazi se povećanje broja punjača za električna vozila, a države članice morat će osigurati punjače čija snaga iznosi 1 kW po prijavljenom električnom osobnom vozilu i 0,66 kW po prijavljenom plug-in hibridnom osobnom vozilu. To za Hrvatsku znači oko 150 brzih punjača za ovu godinu, odnosno oko 33.000 brzih punjača jednog dana kada sva vozila budu električna.

TEN-T koridor koji se dotiče i Hrvatske na cesti od Ljubljane do Zagreba te puta od Budimpešte preko Varaždina i Zagreba do Rijeke imat će ultra brze punjače na svakih 60 km ukupne snage 300 kW, a od toga barem jedan punjač snage 150 kW do kraja 2025. Do kraja 2030. te će brojke biti duplo veće - 600 kW ukupne snage, od čega barem dva punjača po 150 kW.

Uređena je infrastruktura za teretna vozila pa bi se na istom koridoru do kraja 2025. trebali pojaviti i punjači za kamione ukupne snage čak 1400 kW i barem jedan punjač od 350 kW.

Uređenje sustava naplate punjenja

Promjene su vidljive i kod sustava naplate punjenja pa će operateri biti obvezni na svojim punionicama imati propisanu opremu - čitač kartice i beskontaktni uređaj s opcijom čitanja kartica ili QR koda za naplatu. Već postavljeni punjači slabiji od 50 kW ne moraju biti naknadno prilagođeni novoj regulativi, dok stariji punjači preko 50 kW moraju biti u skladu sa svim odredbama.

Kako bi cijene punjenja bile pristupačne i transparentne, prije svake sesije trebat će se prikazati komponente cijene (npr. cijena po minuti punjenja ili po kWh). Na punionicama koje se nalaze u sklopu benzinskih postaja, punjenje će se naplaćivati po 100 km dometa vozila. Ukinut je i roaming, pa će cijene punjenja svugdje biti jednake za stanovnike svih članica EU.

Nadalje, operateri bi trebali osigurati i da su sve punionice opremljene za tzv. smart charging tehnologiju koja omogućuje da vozilo regulira koliko energije koristi za punjenje.

Države članice moraju dostaviti okvirni nacrt nacionalne politike do 1. siječnja 2024., a izvještaje o napretku dužne su slati svake dvije godine.

Europska udruga za elektromobilnost AVERE, čiji je član i Hrvatska nacionalna udruga za elektromobilnost Strujni krug, planira daljnja poboljšanja i nove prijedloge za osnaživanje ovog zakonodavnog paketa. Konačan prestanak proizvodnje vozila s motorima na unutarnje izgaranje će po novim Euro 7 normama biti 2035., stoga u Udruzi smatraju da je nova regulativa iz paketa 'Fit for 55' korak u pravom smjeru. Dodaju i kako implementacijom nove regulative Europska unija ima potencijal postati vodeća sila elektromobilnosti i pozitivan primjer održivog razvoja.