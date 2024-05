Novi standard higijene u kupaonici

Tuš WC uređaji su izvrsna investicija kada je u pitanju osobna higijena. Zdrava koža pruža dovoljnu zaštitu od vanjskih utjecaja. Međutim, također je i ranjiva - osobito u osjetljivim područjima kao što je intimno područje. Pravilno čišćenje je izuzetno važno kako bi se smanjio utjecaj na prirodne zaštitne sposobnosti kože.

Tuš WC uređaj Geberit AquaClean Alba izvana izgleda kao klasična WC školjka, dok je tehnička jedinica skrivena.

Zaštita kože intimnog područja

Sapuni i vlažne maramice često sadrže alkohol, mirise i konzervanse. To u kombinaciji s brisanjem može iritirati osjetljivu kožu ovog područja, što zauzvrat potiče bakterijske infekcije, a može dovesti i do alergija te uništiti prirodnu kiselinsku barijeru na koži. Kod korištenja čiste vode za čišćenje, nema opasnosti od iritacija i infekcija, što znači da je to najbolji način čišćenja.

Geberit AquaClean tuš WC uređaji

Tvrtka Geberit proizvodi uređaje s funkcijom tuša od 1978., a ove godine predstavlja novi uređaj - Geberit AquaClean Albu. Jednostavna elegancija novog tuš WC uređaja, AquaClean Albe, savršeno se uklapa u svaki dizajn kupaonice. Kod ovog tuš WC uređaja, školjka izgleda poput klasične keramičke školjke, ali nudi puno više - po pristupačnoj cijeni. Uz AquaClean Albu, čišćenje vodom postaje dostupno mnogim kućanstvima.