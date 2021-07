Novi mistični film M. Night Shyamalana

Ovog ljeta, M. Night Shyamalan tvorac hitova Glass, Split, Unbreakable, The Sixth Sense, Lady in the Water, predstavlja svoj novi mistični triler koji prati ljetovanje obitelji u tropskom raju. Obitelj uživa na osamljenoj plaži no ubrzo otkrivaju da plaža ima čudan utjecaj na njih. Zbog nekog razloga ubrzano stare......cijeli život im se skraćuje na 24 sata.

U filmu glumi jaka međunarodna postava glumaca predvođena dobitnikom nagrade Zlatni Globus Gael García Bernal (Mozart in the Jungle, Babel, Amores Perros, Coco, The Motorcycle Diaries), Vicky Krieps (Phantom Thread), Rufus Sewell (Amazon's The Man in the High Castle), Ken Leung (Star Wars: Episode VII-The Force Awakens), Nikki Amuka-Bird (Jupiter Ascending), Abbey Lee (Lovecraft Country), Aaron Pierre (Syfy's Krypton), Alex Wolff (Hereditary), Embeth Davidtz (The Girl with the Dragon Tattoo), Eliza Scanlen (Little Women), Emun Elliott (Star Wars: Episode VII-The Force Awakens), Kathleen Chalfant (Showtime's The Affair) te Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit).

Film producira i režira M. Night Shyamalan koji je ujedno napisao i scenarij za film prema noveli Sandcastle Pierre Oscar Lévya i Frederik Peetersa.

Manoj Nelliyattu "M. Night" Shyamalan rođen je 1970. godine u Indiji ali je odrastao u Americi. Najpoznatiji je po stvaranju napetih filmova s nadnaravnim zapletima i iznenađujućim raspletima. Režiserski debi mu je 1992. godine s filmom Praying with Anger no slavu stječe 1999. godine s The Sixt Sense za kojeg je dobio nominaciju za nagradu Oscar u kategoriji najbolji režiser i najbolji scenarij.