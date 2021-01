Novi kolaži u Londonskom ciklusu Duška Šibla

Istaknuti likovni umjetnik, akademski slikar Duško Šibl neprekidno putuje, od jednog do drugog grada, od jednog do drugog atelijera,od Zagreba, preko Dubrovnika i Opatije do Londona, gdje se trenutno nalazi.

Slikate li u Londonu?

- Ništa ne slikam nego opet radim kolaže. Tu je strogi lockdown-danas, u Engleskoj ima 1800 mrtvih od covida i ništa nije otvoreno osim apoteka i dućana s hranom,alatom i na moju sreću papirnica pa opet radim s papirima.

Nije ugodno nikome u ovom vremenu.

- Ono što mi je u ovom trećem lockdownu u Britaniji najteže je nemogućnost spontanog ulaska u muzeje i galerije.

Uvijek sam najviše volio lutati londonskim ulicama i ići na muzejske izložbe svjetski poznatih ili meni neznanih autora u opskurnim improviziranim izložbenim prostorima - jedno i drugo me zanimalo.

Zbog korone je to već skoro godinu dana nemoguće. Moraš se najaviti online i doći kada te naruče,obično za tjedan ili dva. U tome nema ni čara ni avanture, a osim toga otkud ja znam gdje ću biti za dva tjedna.

Ipak radite u atelijeru?

- Uz sve ove zabrane preostaje mi sjediti doma i preslagivati i rezati papire i sjećati se ljepših vremena.

Novi niz energičnih kolaža Duška Šibla pravo su osvježenje u ovim tamnim, opasnim vremenima. Njegovi likovi izrazitog ,ali ne onako žestokog kolora kao prije i dalje žive nesputano svoje živote ispunjene lančanim pokretima jer oni, nikada ne miruju i svrha života likova s kolaža je kretanje, svako zaustavljanje je prestanak stvarnoga života izrezanih figura.

Ovi zanimljivi i živopisni kolaži Duška Šibla podsjećaju na sačuvane frizove hramova iz drevnih vremena, bilježeći protok vremena.

I ovi moderni likovi na kolažima Duška Šibla razmišljaju o vremenu i o uzaludnom otporu klepsidri i nezaustavljivom protjecanju pijeska, duboko uronjeni u magiju kretanja, barem u nizu isprepletenih, prožetih trenutaka .