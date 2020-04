Novi gosti na R+ platformi

R+ platformi se pridružio i Massimo koji je od danas u 20 sati domaćin talk showa Večernji razgovori; u sljedećem izdanju emisije Ricochet 2.0 Topssyju i Zuberu gost će biti Edo Maajka (2.4., četvrtak) ,a sljedećih dana ugostit će i Radu Šerbedžiju (3.4., petak), Gorana Bogdana i Srđana Golubovića.

R+ platforma okuplja kreativce, profesionalce i sve one koji žele činiti dobro u društvu. R+ je mjesto gdje ćete se moći kreativno izraziti, podijeliti svoje priče, iskustva, potražiti informaciju, čuti i neku manje apokaliptičnu perspektivu, uvažavajući ozbiljnost naše novonastala svakodnevice.

R+ platforma je u dva tjedna postojanja okupila je i prikazala veliki broj priča, a koje su u ovim trenucima bojazni mnogima i potrebne.

Do sada su i mnogi kreativci, pripadnici društvenog i kulturnog života podijelili svoje priče; od Judite Franković Brdar i Đele Hadžiselimovića koji za nas odabiru i predlažu što gledati, do javljanja ljudi iz drugih dijelova Hrvatske i svijeta, Londona, New Yorka, Barcelone i Milana... pa sve do iznimnih, stručnih, zanimljivih i zabavnih gostiju u R+ live stream emisijama, a koji svojom ekspertizom donose savjete i sadržaj u vaše domove, sada potrebniji više nego ikada.

Za detaljan raspored emisija i priča zapratite R+ službenu web stranicu (www.rplus.video) i Facebook stranicu Rplus, a možete pratiti i You Tube kanal Rplus.

Sve live stream emisije ostaju trajno zabilježene na www.rplus.video.

R+ je platforma otvorena svima; pridružite joj se, koristite ju, gledajte, doprinesite joj i sami (šaljite nam svoje priče na rplus.video@gmail.com). Jedan po jedan, jedni za druge, kako bi sačuvali ono što jest naša bit - biti prije svega ljudi.