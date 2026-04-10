Novi čudesni ciklus Zorana Šimunovića

Akademski slikar iz Osijeka Zoran Šimunović, umjetnik čija se djela izlažu i traže diljem Europe, u brojnim galerijama i muzejima, autor iznimnog opusa, koloristički neopisivo lijepog i privlačnog, u okružju prisnih motiva svakome od nas, kontinuirano stvara svakodnevno.

Najnovije u produkciji je mega slika 180 x 900 cm, djelo je naziva „život".

Razmišljajući o najnovijem djelu slikar kaže :" Slika, 180 x 900 cm se odnosi na Odrastanje. tj. Rođenje i životno usmjeravanje roditelja, pa do umjetničke faze gdje je sve puno života...unatoč činjenici da nam uvijek iz sjene vreba smrt (kosturske glave u pozadini) koju ne možemo zaobići. Ali bez obzira na činjenicu da su neke stvari nezaobilazne ,odlučno slavimo život i gledamo svijet ljepšim očima.".

Tu je i nekoliko slika s nazivom Vrtovi ,"Sve su u ružičastoj fazi", ističe Šimunović.

Čim sam ugledao nove Šimunovićeve slike, osjetio sam, kako se osmijeh ukazuje na mojem licu, osjetio sam doista silno zadovoljstvo u promatranju njegovih slika i stvarno poželio uroniti u taj čudesni magični svijet u ružičastom.

Njegove slike šire nemjerljivom snagom moć sreće, osjet ljubavi, ispunjenost vlastitim životom, svakim danom, svakom rečenicom, svakim pogledom i svakim glasom.

Slikarstvo Zorana Šimunovića bez ikakve je sumnje maestralno, jednostavno protkano čarobnim nitima, nezadrživo pozivajući, privlačeći gledatelje da urone u njezinu stvarnost.

Svojim iznimnim djelom akademski slikar Zoran Šimunović polako preuzima primat najistaknutijeg i naravno najboljeg , najcjenjenijeg hrvatskog likovnog umjetnika u ovom trenutku.